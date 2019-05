Große Probleme gebe es nicht in der Walahfrid-Strabo-Schule, erklärt deren Leiterin Cordula Büchle, aber kleinere Konflikte natürlich schon – Alltagsdinge wie in jeder Schule. Zum Beispiel, wenn Jungs Mädchen ärgern oder Streit unter Klassenkameraden. „Man kann die Konflikte im Kleinen lösen, bevor sie groß werden“, erklärt Büchle.

Das ist eine von mehreren Aufgaben für die neue Schulsozialarbeiterin Annette Kahle, die an drei Tagen pro Woche in der Walahfrid-Strabo-Schule auf der Insel Reichenau und an zwei Tagen in der Grundschule Waldsiedlung im Einsatz ist.

Schüler, Eltern und Lehrer können sich an Kahle wenden, wenn es Probleme gibt. Die Diplom-Spzialpädagogin erklärt: „Wir sind erst im Aufbau. Für mich ist wichtig, dass ich die Schulen begleite und die Kinder einen Zugang zu mir finden.“

„Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Büchle. Sie hatte bereits vor einigen Jahren bei der Gemeinde die Einführung von Schulsozialarbeit angeregt. Das gebe es heutzutage an vielen Schulen und sei – anders als früher – ein positives Aushängeschild. „Es dreht sich Vieles ums soziale Lernen, was im Leitbild unserer Schule einen wichtigen Raum einnimmt.“

Und es gebe im Schulalltag einfach immer mehr Einzelfälle, bei denen die Lehrer Unterstützung gebrauchen könnten. Zum Beispiel seien viele Kinder heute unruhiger als früher, was wohl mit der Reizüberflutung zusammenhänge.

Hinzu kämen Projekte, die die Schule allein gar nicht stemmen könne. So baue sie zusammen mit der Gemeinde und der Caritas eine Mittagsbetreuung für Flüchtlingskinder auf. 15 gebe es aktuell in der Vorbereitungsklasse der Inselschule. Hierfür werde auch noch ein ehrenamtlicher Helfer gesucht. Die Arbeit mit Migrantenkindern gehöre auch sonst zu den Aufgaben, erklärt Kahle. So habe sie schon begonnen, muslimische Kinder parallel zum normalen Religionsunterricht zu betreuen und Deutsch zu üben.

Erreichbar ist Annette Kahle auch via E-Mail: schulsozialarbeit@reichenau.de