vor 1 Stunde sk Reichenau Kite-Surfer wird auf dem Untersee von Windböe erfasst und auf Betonmauer geschleudert

Ein Kite-Surfer wurde bei einem Unglück auf dem Untersee am Mittwoch schwer verletzt. Nach den Ermittlungen der Wasserschutzpolizei wurde er vor dem Reichenauer Campingplatz Sandseele in Ufernähe von einer Windböe erfasst und unkontrolliert an Land getragen.