Joachim Hammacher versteht die Welt nicht mehr. Der 57-Jährige lebt in der Obdachlosenunterkunft auf der Insel Reichenau. Dort hat er nach Entzug und Knast sein kleines Paradies gefunden. Alles könnte perfekt sein.

Wenn er sich nicht vom Staat betrogen fühlen würde.

Er ist der einzige von fünf Bewohnern des kleinen Holzhauses nahe des Campingplatzes, dem monatlich eine Nebenkostenpauschale in Höhe von 33,31 Euro abgezogen werden. Nun wurde seine Klage vor dem Sozialgericht abgewiesen, doch Hammacher gibt nicht auf. „Ich kämpfe weiter!“, sagt er.

Vom Weltenbummler in die Privatinsolvenz

Doch wie kam es überhaupt dazu? Der Friedrichshafener Joachim Hammacher ist lange Zeit ein Weltenbummler. „Ich habe in Australien, Asien, Afrika und Kanada gelebt. Mein Geld habe ich mit dem Import von Sport- und Freizeitartikeln verdient“, sagt er. „Weil ich selbstständig war, bekomme ich eine so geringe Rente.“ Wegen der Konkurrenz durch das Internet steigen seine Schulden und die Probleme wachsen ins Unermessliche.

„Ich habe angefangen zu saufen und bin ohne Führerschein gefahren. Zum Glück haben sie mich erwischt, bevor etwas passiert ist“, sagt er im Rückblick. Die Geldstrafe kann Hammacher nicht bezahlen. Er verkauft seine drei Lebensversicherungen, um die Schulden begleichen zu können und meldet Privatinsolvenz an.

Das ZfP als letzte Rettung

Hammacher landet auf der Straße – und irgendwann im Reichenauer Psychiatriezentrum zum Entzug.

„Hier bin ich stabil und weg vom Schuss. Ich habe keine Saufprobleme, die anderen machen keinen Stress, niemand ist aggressiv“, sagt er vor seinem neuen Zuhause auf der Insel. Nach der Alkoholtherapie hat er ein Zimmer in der Unterkunft bekommen.

„Ich wollte nicht in einer psychologischen Fachpflegeeinrichtung bleiben, sondern resozialisiert werden“, sagt Hammacher über die Ankunft in seinem „Paradies“, wie er es nennt. „Ich habe überhaupt keinen Drang, die Insel zu verlassen. Ich bin von hier aus schnell in Konstanz, es gibt weit und breit keine Kneipe und ich kann am See spazieren gehen.“

Alles könnte perfekt sein, wäre er nicht immer mit „dieser Ungerechtigkeit“ konfrontiert.

Joachim Hammacher klagt über "Sozialbetrug"

„Ich habe gedacht: Ich habe eine Adresse, lebe nicht mehr auf der Straße, bekomme mein Geld, Kranken- und Sozialversicherung“, sagt er. Wegen seiner Herzprobleme hat der 57-Jährige einen Schwerbehindertenausweis. Er bekommt nach Einstufung in das Zwölfte Buch des Sozialgesetzbuches Sozialhilfe. 416 Euro Grundsicherungsbedarf pro Monat.

Doch dann wird Hammacher ungehalten. „Nach drei Monaten kommt das Sozialamt auf die Idee: Wir können dem guten Mann 33,31 Euro Nebenkostenpauschale abkassieren“, sagt er, „während meine Mitbewohner Hartz IV bekommen. Bei ihnen übernimmt das Jobcenter alles in volle Höhe.“ Dagegen klagt Hammacher vor dem Sozialgericht. Er fragt: „Warum werde ich benachteiligt? Das ist absoluter Sozialbetrug an mir.“

Joachim Hammacher schreibt ans Sozialministerium, weil er nicht daran glaubt, ein Einzelfall zu sein: „Die machen das im großen Stil. Ich glaube, es sind noch viel mehr Menschen betroffen, aber keiner wehrt sich.“ Hammacher will nicht tatenlos herumsitzen. „Es geht um soziale Gerechtigkeit und ums Geld“, sagt er, „ich gehe Dosen sammeln. Wissen Sie, wie viele Dosen man sammeln muss, um 33 Euro zusammen zu kriegen? Wie viele Mülleimer durchstöbern?“

Die Klage vor dem Sozialgericht wird abgewiesen

Dies fragt er Richterin Kristina Koch, nachdem seine Klage vor der 3. Kammer des KonstanzerSozialgerichts abgewiesen wird. Hammacher will rückwirkend für den Zeitraum vom 25. Oktober 2016 bis 30. September 2018 die 33,31 erstattet bekommen, doch Richterin Koch erklärt: „Das Urteil musste so erfolgen, da bei Ihnen die die gesetzliche Grundlage SGB XII (das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch enthält die Vorschriften für die Sozialhilfe in Deutschland, d. Red.) ist.“

SGB II und das SGB XII beträfen unterschiedliche Adressatenkreise, schreibt das Sozialgericht. Das Hartz IV genannte SGB II gelte insbesondere für erwerbsfähige und deshalb in den Arbeitsmarkt zu vermittelnde Leistungsempfänger. „Es gibt in der inhaltlichen Ausgestaltung der Leistungen zwar viele Parallelen, aber eben auch Unterschiede“, schreibt das Gericht weiter.

Richterin Koch erläutert: „Es hängt davon ab, was die Rentenversicherung feststellt. An die Einstufung sind wir gebunden. Das sind medizinische Feststellungen, da müssen Sie sich mit der Rentenversicherung auseinandersetzen.“

Joachim Hammacher will weiterkämpfen

Das wird Joachim Hammacher tun. Er kämpft weiter. „Ich sehe das nicht ein“, sagt er, bevor er den Gerichtssaal verlässt: „Das geht ans Verfassungsgericht.“