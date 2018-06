15.05.2018 18:22 Thomas Zoch Reichenau Jetzt sollen die Gärtner ran: Kindlebild-Kreisel soll mit Hingucker-Bepflanzung das Tor zur Reichenau sein

Die Gemeinde will den Kreisverkehr am Kindlbild so bepflanzen, dass er die Insel repräsentiert. Die Gemeinderatsmehrheit findet's gut, die FLN kritisiert: Die vorgesehenen Pflanzen seien keine einheimischen.