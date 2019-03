Geschäftsführer Manfred Krämer erklärt, der Vorstand und die Winzer erhofften sich so eine deutliche Stärkung des Standorts für den Verkauf des Inselweins sowie einen wichtigen Beitrag für die Zukunftsfähigkeit des Weinbaus auf der Reichenau.

„Für uns kommt das zum letztmöglichen Zeitpunkt“, erklärt Krämer. „Dadurch, dass wir unsere Anbaufläche stetig erweitert haben, sind wir in einer Situation, wo wir aktiv was für den Verkauf tun müssen.“ Die Rebflächen hätten sich in den vergangenen 25 Jahren auf rund 22 Hektar verdoppelt. Die Jahresproduktion liege – je nach Ernte – im Schnitt bei zirka 200.000 Flaschen Wein.

Letztlich solle sich eine Win-win-Situation ergeben

„Wir sind jetzt an einer Stelle, wo man uns findet. Das war bisher nicht der Fall. Und wir können in einem neuen, attraktiven Ambiente versuchen, Kunden zu gewinnen“, so Krämer. Denn das historische Klosterflair werde hier mit einer modernen Ausstattung verbunden.

Zugleich sollen Gäste, die sich für den Inselwein interessieren, aber auch einheimische Kunden profitieren. Der bisherige Standort im alten Klosterkeller am östlichen Ende des Rathauses war gerade für Auswärtige etwas schwer zu finden. Die neuen Räume mit großen Glasflächen im vorderen Bereich des neuen Anbaus liegen rechts im Durchgang vom Münsterplatz zum Klosterhof.

Mehr Platz für den Wein – und für Veranstaltungen

Zudem sei die Verkaufsfläche nun dreimal so groß, so Krämer. Der Wein, der bisher in Gitterboxen liege, könne nun angemessen in Regalen präsentiert werden und die Kunden sich in Ruhe umschauen. Und es gebe auch bessere Möglichkeiten für Veranstaltungen wie Weinproben. Inklusive Lager und Büro gebe es nun rund 200 Quadratmeter.

Neue Etiketten auf den Flaschen und ein Online-Shop

„Was bleibt, ist die sympathische Beratung durch unser Verkaufsteam“, so Krämer. Und wie bisher wolle der Winzerverein etwa 50 bis 60 Prozent des Reichenauer Weins direkt vor Ort vermarkten. Der Rest solle weiter an die Gastronomie und den Einzelhandel auf der Insel und in der näheren Region gehen.

Teurer soll der Wein nicht werden

Die Preise für die Weine wolle man nicht erhöhen, so der Geschäftsführer, obwohl das Bauprojekt mit rund 800.000 Euro die größte Investition in der Geschichte der 123 Jahre alten Genossenschaft sei. Etwa ein Viertel davon erhalte man als Zuschuss über das Regierungspräsidium.

Das Geld habe sich der Winzerverein über Jahrzehnte angespart, erklärt Krämer. Zwar sei die Genossenschaft auf Wachstumskurs, wolle den Anbau mittelfristig auf 25 Hektar erweitern und die Produktion auf 250.000 Flaschen Wein. Doch das Ziel sei es weiter, nicht auf Menge zu produzieren. Es gehe um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht um Billigwein, so Krämer. „Nur über Qualität können wir weiter existieren.“

Lange Planung und ein aufwändiger Umbau

Erste Pläne für die neuen Verkaufsräume habe es bereits 2005 gegeben, so Krämer. Doch im Vorstand habe es lange keine Einigung gegeben. Schließlich habe aber eine große Mehrheit der Mitglieder dafür gestimmt.

Zudem war klar, dass die Baumaßnahme sinnvollerweise mit der Sanierung des Westflügels des Rathauses durch die Gemeinde kombiniert werden muss.

Anfang 2018 begannen dann die Bauarbeiten. Doch diese hätten sich verzögert, weil immer wieder neue Probleme aufgetreten seien. „Es war eine wacklige Angelegenheit.“ Vor allem viele Deckenbalken in dem rund 400 Jahre alten Gebäudetrakt seien in einem katastrophalen Zustand gewesen. Es gab einen starken Befall von Schädlingen und Pilz – schon seit der Erbauung. Manche Balken hätten von außen noch ganz gut ausgesehen, seien innen aber hohl gewesen, so Krämer. „Es gab Balken, die konnte man mit der Hand zerreiben, so zersetzt waren die.“

Die Deckenbalken in der früheren Feuerwehrgarage, in der nun der neue Verkaufsraum ist, waren in einem sehr schlechten Zustand. | Bild: Manfred Krämer

Und die Denkmalpflege habe stets ein gewichtiges Wort mitgeredet. So sei in Torbögen historischer Putz aus der Bauzeit gefunden worden, der erhalten werden sollte.

Die Regale und die neue, große Verkaufstheke fehlen noch

Und auch die Außenanlage im Klosterhof ist noch nicht fertig. Hierfür ist die Gemeinde zuständig. Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärt, bis Pfingsten solle der Haupteingang des Rathauses wieder genutzt werden und auch der neue Fahrstuhl in Betrieb gehen, der über den Klosterhof zugänglich sein wird.

Der Weinverkauf ist damit neu untergebracht, doch die Produktion läuft weiter im alten Winzerkeller im Rathaus-Südflügel, der ebenfalls dringend saniert werden müsste. Die Gemeinde ist dabei aber auch abhängig von Fördergeld. Und der Winzerverein müsste dann die Produktion verlagern, so Krämer, zwei neue Standorte seien im Gespräch.

Doch den Winzern wäre es ganz recht, wenn sich das noch ein paar Jahre hinziehen würde. Denn: „Jetzt muss erst mal Geld in die Kasse.“

Die Geschichte des Weinbaus auf der Reichenau

In der Klosterzeit im Mittelalter begann bereits der Weinanbau auf der Insel Reichenau. Die Winzerverein-Genossenschaft wurde im Jahr 1896 gegründet. In der Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg bewirtschafteten 194 Mitglieder eine Fläche von zirka 140 Hektar Reben.

Ende der 1920-Jahre sorgten strenge Winter für einen starken Rückgang bis hin zur Bedeutungslosigkeit.

Um das Jahr 1920 erlebte der Weinanbau auf der Insel Reichenau seine erste Blütezeit. Im Hintergrund zu sehen ist das Tor, durch das es noch heute in den Winzerkeller und den bisherigen Verkaufsraum geht. | Bild: (privat)