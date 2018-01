Reichenau Hommage an die Kirchenmusik: Bürgerpreis im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs

Die 400 Besucher des Empfangs spenden den Ensembles der Kirchenmusik, die in diesem Jahr mit dem Bürgerpreis geehrt werden, viel Applaus

Reichenau – Eines wird im neuen Jahr auf der Insel Reichenau bei allen zu erwartenden Veränderungen sicher ebenso sein wie im Vorjahr und in der Vergangenheit. Viele Bürger werden sich weiter ehrenamtlich engagieren in einem der sieben kirchenmusikalischen Ensembles, die Gottesdienste mitgestalten und mit der Fortführung dieser Tradition ein lebendiger Teil des Welterbes Klosterinsel Reichenau sein. Dies wurde nun von der Gemeinde Reichenau und der Stiftung Welterbe beim Neujahrsempfang in der Inselhalle mit dem Bürgerpreis gewürdigt. Und da sich die meisten der Ausgezeichneten mit kirchenmusikalischen Beiträgen bedankten, hatte der Empfang eher den Charakter eines Neujahrskonzerts.

„Zirka 160 Personen bringen sich ein bei der Kirchenmusik“, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll vor rund 400 Besuchern. Dies sei nicht nur gelebte Tradition, sondern auch eine große Leistung, von der ebenso viele Gäste beeindruckt seien. Daher habe der Gemeinderat beschlossen, den Bürgerpreis der Gemeinde an all die Aktiven der Kirchenmusik zu verleihen. „Ich finde das eine ganz hervorragende Idee“, so Zoll. Da der mit 1000 Euro dotierte Bürgerpreis im Vorjahr nicht vergeben worden war, habe die Gemeinde den Betrag diesmal auf 2000 Euro kumuliert. Und zudem verdopple die Stiftung Welterbe erstmals das Preisgeld. Für diese betonte Andreas Jung als Mitglied des Aufsichtsrats: „Das soll nicht die Regel werden.“ Die Stiftung wolle generell und speziell mit diesem Beitrag in besonderer Weise die Menschen unterstützen, die das Welterbe am Leben erhalten. Jung würdigte die große Vielfalt und das hohe Niveau der Reichenauer Kirchenmusik, die Reichenau sei „eine klingende Insel“, ein Ort der Musik, wo Menschen zusammenwirken, und die hier Engagierten seien besonders verdiente Preisträger.

Der katholische Seelsorger Pater Stephan Vorwerk dankte für das große Wohlwollen und all jenen, die sich einbringen zum Lobe Gottes. Er habe schon oft gesagt: „Was wäre unsere Liturgie ohne die Kirchenmusik?“ Auch viele Auswärtige kommen in die Gottesdienste wie jüngst an Weihnachten, so Pater Stephan: „Das liegt auch daran, dass wir eine Kirchenmusik haben, die die Menschen berührt.“

Den Nachweis hierfür lieferten viele der Geehrten live – zur Freude der Besucher, die reichlich Beifall spendeten. Ein Teil von Münsterchor- und –orchester bot Händels "Tochter Zion", die Gregorianikschola sang "Jubilate deo omnes terra", der Kirchenchor Niederzell die "Cantate Domino" von Rolf Schweizer und sechs Mädchen des Jugendchors Leonard Cohens "Hallelujah" – alle unter der Leitung von Münsterkantor Roland Uhl. Die Münsterschola, ein A-cappella-Ensemble, intonierte mit Dirigent Klaus Paul "Laudate dominum" von Giovanni Pitoni und das "Hallelujah" aus der Missa di anima von Lorenz Meierhofer. Der Kirchenchor Oberzell sang unter der Leitung von Patrizia Klug das englische Weihnachtslied "Freuet euch am heiligen Fest" von Christopher Tambling. Passend zum kirchenmusikalischen Reigen stellten sich zwei Neubürgerinnen vor. Die Benediktiner-Schwestern Aroceli und Rochelle von den Philippinen leben künftig auf der Reichenau und sangen mit Pater Stephan und Pater Hugo Eymann zwei geistliche Lieder.

Uhl erklärte, mit zu den Geehrten zähle auch die bei einigen Anlässen auftretende Kirchenband, bestehend aus Mitgliedern der Reichenauer Rock- und Pop-Kultband The Pace. Das Preisgeld werde ja nach Größe der Gruppen aufgeteilt. „Das geht in die alltägliche Arbeit“, so der musikalische Leiter mehrerer Ensembles, aber auch in sonstige Unternehmungen. So etwa beim Münsterchor- und –orchester in einen größeren Ausflug nach Innsbruck, wo der Klostergründer, der heilige Pirmin begraben sei. Klaus Paul erklärte: „Wir machen ein Chorwochenende in der Musikakademie Ochsenhausen.“ Dabei gehe es darum, sowohl die musikalische wie die zwischenmenschliche Harmonie zu pflegen. Patrizia Klug meinte: „Das war so überraschend für uns, dass wir noch nicht genau wissen, was wir mit dem Geld anfangen.“ Doch es komme dem musikalischen Miteinander und der Gemeinschaft zugute.

Die Kommunalpolitik, die sonst beim Neujahrsempfang musikalisch umrahmt wird, spielte bei der achten Auflage eine Nebenrolle. Bürgermeister Zoll blickte nur kurz zurück – auf den Bau des Sportplatzes und des Strandbads etwa und auf seine Wiederwahl, für die er danke: „Ich will mir Mühe geben in den kommenden acht Jahren.“ Im Jahr 2018 würden hoffentlich einige Projekte abgeschlossen, sagte er. Ab sofort sei wegen der Sanierungsarbeiten das Rathaus nur über den Klosterhof erreichbar. Der Neubau der Abwasserdruckleitung in Niederzell werde Auswirkungen auf den Verkehr haben. Das Feuerwehrhaus werde vollendet. Und ein „Highlight“ werde das Kreisjugendfeuerwehrlager Ende Juli sein. Da eine Woche darauf das Weinfest stattfinde, sei das eine Herausforderung für alle Ehrenamtlichen.

Spenden für Orgel

Für das Projekt der Stiftung Welterbe Klosterinsel Reichenau warb deren Vorsitzender Karl Wehrle beim Neujahrsempfang. Die Orgel aus dem Jahr 1783 in der Niederzeller St. Peter-und-Paul-Kirche soll restauriert werden, wofür Spenden nötig seien. Das Instrument solle wieder einen historischen Klang bekommen. Die Kosten für die Restaurierung lägen bei 45 000 Euro, so Wehrle. Die vierte Klasse der Walahfrid-Strabo-Schule habe eine Spendenorgel gebaut, die in der Sparkasse aufgestellt werde. Man könne Pate für eine der 43 Orgelpfeifen werden, so Wehrle, der dem SÜDKURIER-Medienhaus für seine Unterstützung dankte durch die Erstellung von Infofaltblättern. (toz)