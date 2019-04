Ihr Fest des Evangelisten Markus feiern die katholischen Gläubigen auf der Insel Reichenau am morgigen Donnerstag in althergebrachter Weise. Der Heilige Markus ist seit der großen Klosterzeit im Mittelalter der Inselpatron. Die gelebte Tradition, dass dieser besondere Inselfeiertag bis heute gefeiert wird, ist Teil des Weltkulturerbes. Hauptzelebrant und Festprediger ist in diesem Jahr der Weihbischof em. Bernd Uhl aus Freiburg.

Das Programm zum Markusfest

Das Markusfest beginnt bereits am Vorabend mit der feierlichen Eröffnung um 19 Uhr im Münster. Am Donnerstag dann absolviert um 8.45 Uhr die historische Bürgerwehr eine Parade auf dem Münsterplatz. Um 9 Uhr findet im Münster ein Pontifikalamt statt. Im Festgottesdienst führen Münsterchor und -orchester die Missa in G von Max Filke auf.

Im Anschluss findet die Markusprozession statt, bei der der Markusschrein und die anderen Reliquienschreine aus der Münsterschatzkammer mitgetragen werden. Das Markusfest ist neben dem Heilig-Blut-Fest (Montag nach Dreifaltigkeitssonntag) und Mariä Himmelfahrt am 15. August einer von drei besonderen Inselfeiertagen auf der Reichenau.

Der Heilige und seine Verbindung zur Reichenau

Der Heilige Markus soll um das Jahr 66 nach Christus als Märtyrer in Alexandria gestorben sein. Der Überlieferung nach fanden 828 zwei venezianische Kaufleute seine Gebeine, entwendeten diese und brachten sie nach Venedig. Dort ließ der Doge für die Reliquien eine Kirche, die Vorgängerin des heutigen Markusdoms, errichten.

Reliquien des Evangelisten Markus kamen dann im Jahr 830 durch Bischof Ratold von Verona, dem Gründer von Radolfzell, in die damals bedeutende Benediktinerabtei Reichenau. Ratold hatte in Italien Freundschaft mit einem Venezianer geschlossen, der ihm Markusreliquien verkaufte.

Zu den Abmachungen gehörte dabei, dass der Bischof den Namen des Heiligen zu seinen Lebzeiten nicht preisgeben durfte. So gelangten die Reliquien unter dem Decknamen des heiligen Valens auf die Reichenau. Erst im Lauf der Jahrzehnte wurde der wahre Name bekannt.