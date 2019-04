Gerhard Kunkel vertrat 20 Jahre lang die Freien Wähler im Reichenauer Gemeinderat. Der 67-Jährige ist selbstständiger Heizungsbaumeister.

Warum treten Sie nicht mehr an, Herr Kunkel?

Es sollen mal Jüngere ran. Es ist eine neue Generation da. Wenn die Alten bleiben, gehen die Jungen vielleicht wieder weg. Und man sieht, dass sich immer weniger für so ein Amt hergeben. Es ist wie in einem Verein: Man darf es nicht zu lang machen. Es ist nicht so, dass ich einen Verdruss hätte.

Welche Projekte und Entscheidungen waren für Sie besonders wichtig?

Es geht vorwiegend ums Bauen im Gemeinderat – ob's Gemeindegebäude sind oder private. Da ist der eine dafür, der andere sieht es anders. Das Hotelprojekt auf dem Maurer-Areal war ein Problem für alle Beteiligten. Das Grundstück war einfach zu klein für dieses Riesenobjekt. Klar wird uns das um die Ohren geworfen von vielen. Doch es gibt genug Hotels. Was wir gut gelöst haben, war das Strandbad. Und das mit dem Rathaus ist eine ganz dicke Geschichte. Aber irgendwann muss es sein. Man kann das nicht vergammeln lassen – und später heißt es, warum habt ihr nichts gemacht.

Was wäre Ihnen sonst noch wichtig gewesen, was aber nicht realisiert wurde?

Die Vergrößerung des Wohnmobilplatzes, weil immer mehr kommen. Aber es wurde abgelehnt vom Landratsamt. Ich meine, da hätte man noch ein bisschen Platz schaffen können. Nachher stehen die Dinger auf der Straße. Und was ich früher schon bemängelt habe, ist, dass man nicht längst die Leinenpflicht für Hunde eingeführt hat. Es geht einfach nicht, dass Hunde frei herumlaufen, wo Gemüse wächst. Da sollten auch Hundebesitzer schlauer sein. Was mich auch aufregt, ist, dass manche Leute den Uferweg auf ihren Grundstücken zumachen wollen, weil es privat ist. Das ist so genanntes Gewohnheitsrecht.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Gemeinde in diesen 20 Jahren?

Man hat viele Sachen stemmen müssen. Ich finde auch gut, dass wir das Haus Mittelzeller Straße 25 für Asylanten saniert haben. Ich habe immer gesagt, das Haus sollen wir nicht abgeben. Wir haben wirklich viel bewegt. Was immer schwieriger wird, ist der Gemüsebau auf der Reichenau. Die Kleinen hören auf, und die Großen müssen mehr erweitern. Diese privilegierten Bauten sind nicht einfach für die Gemeinde. Aber dass die Genossenschaft sich mit den großen Selbstvermarktern, die eine eigene Halle gebaut haben, überworfen hat, kann ich nicht verstehen. Ich kann diese Leute zwar auch verstehen, aber es tut der Insel nicht gut. Die Genossenschaft ist gegründet worden für alle.

Als wie erfolgreich bewerten Sie Ihr Engagement im Gemeinderat?

Was wir erreicht haben, haben wir miteinander erreicht. Wir haben schon das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zwar nicht alles, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.

Würden Sie aus heutiger Sicht bei manchen Themen anders entscheiden?

Nein! Ich stehe dazu, was wir bisher entschieden haben.

Welche Tipps und Ratschläge geben Sie Ihren Nachfolgern mit auf den Weg?

Ich denke, die ersten Jahre, bis sie wissen, wo's langgeht, werden nicht einfach sein. Wichtig ist, mit den Leuten im Dialog zu bleiben. Ich bin viel mit Leuten zusammengekommen und hab' gehört, wo der Schuh drückt. Aber man muss vielen auch erklären: Man kann nicht alles kriegen, was man gern hätte.

Was werden Sie mit der vielen neuen Freizeit anfangen?

Ich hab' genug Arbeit. Ich bin noch voll im Geschäft. Dann hab' ich vielleicht Zeit, etwas mehr zu machen. Und ich bin in Vereinen, da kann ich mich mehr widmen. So viel Freizeit mehr wird das nicht. Ich lese dann vielleicht was anderes als Sitzungsvorlagen. Wenn man älter wird, kann man auch nicht mehr so viele verschiedene Dinge machen.