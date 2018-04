Reichenau Es ist schon der zweite Unfall auf dem Bodensee in kurzer Zeit: Die gefährliche Lust der Kitesurfer

Ein 54-Jähriger liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, weil er die Gefahren beim Surfen am Lenkdrachen unterschätzt hat. Für Polizei und Schifffahrtsamt sind die Sportler mit Lust auf den Risiko-Kick schwer ansprechbar. Ein Experte schätzt: Solche Unfälle werden eher zunehmen.

Die Lust am Risiko führte ihn mit schweren Verletzungen an Wirbelsäule und Becken ins Krankenhaus: Der Kite-Surfer, der vor dem beliebten Ausflugsziel Sandseele an der Westspitze der Insel Reichenau verunglückt ist, muss noch länger in stationärer Behandlung bleiben. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen.

Zu ihm gehört die Wasserschutzpolizei, die den bereits zweiten schweren Wassersportunfall auf dem Gnadensee in diesem Frühjahr bearbeitet. Der Mann war den Angaben zufolge 54 Jahre alt und stammte aus dem Landkreis Rottweil. Ob er auf dem Bodensee mit seinen berüchtigten plötzlichen Böen erfahren ist, war zunächst nicht klar.

Unfälle mit Kitesurfern sind keine Seltenheit

Unfälle mit Kite-Surfern, die sich von einer Art Lenkdrachen mit einem Brett an den Füßen in die Luft ziehen lassen, kommen dem Polizeisprecher zufolge "ab und zu" vor. Im jüngsten Fall waren die Folgen besonders schwer, weil der Surfer über seine Kleidung fest mit seinem Drachen verbunden war. Während manche Kite-Surfer ihn lose in der Hand halten und schnell loslassen können, konnte er offenbar nicht mehr reagieren, als er von einer Bö erfasst wurde.

Laut Polizei geschah dies in der Nähe des Ufers, und der Surfer prallte unglücklich auf eine etwa einen Meter breite Betonmauer, über die er dann geschleudert wurde. Nach dem Aufprall habe er für etwa zehn Minuten das Bewusstsein verloren, sei aber nach Eintreffen des Notarztes wieder ansprechbar gewesen. Da der – inzwischen bestätigte – Verdacht auf innere Verletzungen bestand, brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus.

"Gehen raus, wenn Gefahr groß ist"

Ungewöhnlich ist an dem Unfall laut dem Polizeisprecher auch, dass der Verunglückte mit seinen 54 Jahren nicht zur typischen Altersgruppe der Kitesurfer gehört. Zumeist seien es jüngere Männer, die diesen Sport ausüben und bei ihren Sprünge und Flügen durch die Luft nach einem Adrenalin-Kick suchen. Für die Polizei ist Aufklärung und Vorbeugung auch deshalb schwierig, weil viele Kitesurfer ihren Sport nicht in Vereinen, sondern individuell betreiben.

Und die Wasserschutzpolizei weiß auch: "Die gehen dann aufs Wasser, wenn der Wind stark und die Gefahr groß ist. Da ist ein bestimmtes Risiko einfach automatisch dabei." Tatsächlich hatte es bereits vor zwei Wochen einen Unfall mit einem Kitesurfer auf dem Untersee gegeben, der aber weniger folgenschwer verlief.

Auch für Helmut Bauch, der in Konstanz vor 45 Jahren nach eigenem Bekunden die erste Windsurf-Schule der Welt gründete und den Sport in der Region populär machte, ist Kitesurfen eine Sportart mit typischen Gefahren. Er sagt aber auch: "Wer kiten geht, weiß, was er tut", zum Streben nach dem Kick komme immer wieder auch der Wunsch, Aufsehen zu erregen. Tatsächlich haben sich die Kitesurfer auch am Bodensee meist ein fasziniertes Publikum.

Hohe Sprünge haben ein hohes Risiko

Doch gerade die Sprünge in fünf oder zehn Meter Höhe seien riskant, sagt Helmut Bauch: "Wer da runterfällt, kann sich schnell verletzen oder hat zumindest keinen Spaß." Das sei auch der Grund, warums seine Schule nur das klassische Windsurfen auf dem Wasser lehrt: "Da kann man reinfallen, aber man ist immer auf dem Boden." Im Grund sei es aber "beim Kitesurfen wie bei jeder anderen Sportart auch, da gibt es immer Adrenalin-Junkies und Leichtsinnige".

Auf die Eigenverantwortung verweist auch Claus Funk, der Leiter des Konstanzer Schifffahrtsamts. Die Dienststelle des Landratsamts stellt für Kitesurfer Ausnahmegenehmigungen aus. Denn einfach mit der Ausrüstung aufs Wasser gehen dürfen die Kiter nicht. Sie brauchen eine Erlaubnis und erhalten mit dieser auch genaue Hinweise zum Verhalten.

Es gibt spezielle, freigegebene Bereiche

So ist das Kitesurfen aus Rücksicht auf Schwimmer, Fischer, Passagier- und Sportschifffahrt nur in bestimmten Bereichen des Ober- und Untersees erlaubt. Vor der Reichenauer Sandseele, einem besonders beliebten Revier, gibt es für die Sommer- und die Wintermonate unterschiedliche freigegebene Bereiche. Der Unfallort befinde sich in einer solchen Zone, sagt Claus Funk. Ob der Verletzte aber auch eine Genehmigung habe, werde derzeit noch geprüft, erklärt er übereinstimmend mit der Polizei.

Während laut Claus Funk Unfälle beim Kitesurfen über die Jahre betrachtet nicht sehr häufig vorkommen, erlebt er eine zunehmende Sorglosigkeit bei Wassersportlern allgemein; erst neulich mussten zwei Paddler bei Hagnau gerettet werden, die trotz Sturmwarnung nach Altnau queren wollten. Der Unfall und Notarzt-Einsatz vom Mittwoch wird nach seiner Überzeugung nicht der letzte sein: "Wir erleben es immer häufiger, dass eine gewisse Umsicht fehlt", sagt Funk und appelliert, sich mit dem Bodensee als Revier vertraut zu machen, auf das Wetter zu achten und die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen.