Reichenau Eine Reichenauerin berichtet von der verheerenden Brandnacht: Wenn aus Nachbarn Freunde werden

Anita Pohl und ihr Mann haben zwar ihre Mietwohnung verloren, aber seit dem Feuer viele wundervolle Erfahrungen gemacht.

Diesen Tag wird Anita Pohl nie vergessen. Da war zunächst der Geburtstag des Enkelkindes in Orsingen. Ein schönes Ereignis. "Ich habe neun Enkel", erzählt sie voller Stolz. "Wir leben für die Familie. Allen soll es gut gehen." Am Abend ging es heim. Auf die Reichenau. "Als wir oben in die Straße gefahren sind, haben wir Baulicht zwischen den Häusern gesehen", erinnert sich die 67-Jährige. "Ich dachte: Die machen bestimmt eine Übung."

Ein paar Augenblicke später die Gewissheit, dass es bitterer Ernst ist. "Der Rauch. Überall. Mein nächster Gedanke: Hoffentlich nicht bei uns." Erneut muss sie schnell lernen, dass die Hoffnung sie trügt. "Der Anblick war entsetzlich", erzählt Anita Pohl. "Feuerwehr, Polizei, das brennende obere Stockwerk, direkt über unserer Wohnung."

Tee und Schokolade von der Nachbarin

Wie ein Film liefen die nächsten Minuten ab. Ein Polizist begleitet sie mit ihrem Mann in eine Wohnung im gegenüber liegenden Haus. Hier trifft sie auf ihre Nachbarn, die sie bisher nur flüchtig vom Grüßen kannte. Jessica Stammer nimmt die Opfer bei sich auf, kocht Kaffee und Tee, reicht Schokolade und Plätzchen. "Diese Menschlichkeit hat so gutgetan", berichtet Anita Pohl. "Das war eine tolle Erfahrung." Jessica Stammer lächelt und sagt: "Das war selbstverständlich. In einer solchen Situation muss man sich gegenseitig helfen." Andere Nachbarn kommen hinzu, bieten Gästezimmer und Couches für die Nacht an.

Beißender Geruch im Flur

Schließlich gehen die Pohls zur Tochter nach Konstanz. Zuvor gehen sie gegen Mitternacht mit den neuen Freunden noch kurz in die Wohnung und packen ein paar Habseligkeiten ein. "Das war so schlimm", sagt sie heute. "Es war überall nass wegen des Löschwassers. Die Wände, die Böden, die Möbel – und im Hausflur der Ruß. Es hat so fürchterlich gestunken."

Noch heute hat sie den beißenden Geruch in der Nase. "Die Wände sind immer noch feucht", sagt sie und streicht wie zum Beweis über die Tapete. Ein Raumentfeuchter sowie ein großes Gebläse stehen im Wohnzimmer, der ohrenbetäubende Lärm verbreitet eine gespenstische Stimmung. "Das war unser Zuhause", sagt Anita Pohl und verschluckt die letzte Silbe.

"Wie müssen sich erst Flüchtlinge fühlen?"

An Schlaf ist in der ersten Nacht so kurz nach dem Brand nicht zu denken. Zu viele Gedanken verwandeln den Kopf in ein aufgewühltes Wespennest. Was macht die Versicherung? Dürfen wir wieder zurück in die Wohnung? Muss das Haus abgerissen werden? "Wir haben uns gefühlt wie Obdachlose oder wie Flüchtlinge ohne Heimat", erzählt Anita Pohl. "Aber wir haben ja Familie und Freunde, die uns Halt geben. Flüchtlinge kommen von weit her in ein fremdes Land, mussten ihre zerstörten Häuser hinterlassen. Wie müssen sich diese Menschen erst fühlen?"

So ist Anita Pohl: Selbst in einer fürchterlichen persönlichen Situation denkt sie an Menschen, denen es noch schlechter geht. "Aber", sagt sie, "es geht uns körperlich gut, wir wurden nicht verletzt und hatten ein wenig Glück im Unglück."

"Einschlafen ist ganz schlimm"

Trotzdem verfolgen sie die Bilder der schrecklichen Nacht jeden Tag. Abends, wenn sie im Bett eigentlich zur Ruhe kommen möchte, hat sie die Flammen vor Augen. "Einschlafen ist ganz schlimm", sagt sie. "Die Bilder sind dann immer präsent." Vor wenigen Tagen war sie geschäftlich in St. Gallen auf einer Messe tätig. Als am späten Abend gegenüber des Hotels mehrere Feuerwehreinsatzwagen anrückten, erlebte sie den Brand im eigenen Wohnhaus erneut. "Das in St. Gallen war glücklicherweise nur ein Fehlalarm. Doch danach hatte ich keine Ruhe mehr und habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht."

Bei aller Tragik um die mindestens drei Monate unbewohnbare Mietwohnung – Anita Pohl und die anderen Bewohner haben in den Tagen nach dem Brand am 9. Januar viel menschliche Wärme gespürt. "Meine Kollegen bei der Therme haben Geld für uns gesammelt", berichtet Anita Pohl. "400 Euro als Soforthilfe. Das ist unglaublich schön. Meine Vorgesetzten haben mir auch Hilfe versprochen. Und unsere Nachbarn waren wie Freunde. Ich spüre eine hohe Wertschätzung. Wenn es nicht so schlimm wäre, könnte man sagen: Das war wie Weihnachten."

Hilfe von allen Seiten

Die Versicherungsvertreterin kommt am Tag nach dem Brand und sagt volle Unterstützung zu. Anita Pohl und ihr Mann ziehen in eine Ferienwohnung, die Kosten werden übernommen. "Auch unser Vermieter hat zugesagt, dass wir, wenn alles wieder hergestellt ist, wieder einziehen dürfen." Bürgermeister Wolfgang Zoll meldete sich ebenfalls und sicherte Unterstützung zu. "Für all diese Hilfe und diese wunderbaren Gesten möchten wir uns herzlich bedanken", sagt Anita Pohl. Auch Andrea Ummenhofer, die mit Familie im Erdgeschoss wohnte, erlebte seit dem Brand riesige Hilfsbereitschaft. "Dafür sind wir wahnsinnig dankbar."