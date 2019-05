Etwas ungläubig reißt Clemens Wolf die Arme in die Luft, als sein berühmtes Gegenüber Günther Jauch die endgültige Gewinnsumme verkündet: 125 000 Euro hat der 36-jährige Reichenauer in diesem Moment gewonnen. Gescheitert war er in der Zocker-Ausgabe von Wer wird Millionär nur an Helmut Kohl, der korrekten Antwort auf Frage 13, in der es an diesem Abend um 250 000 Euro gegangen war.

Er durfte mit niemandem über seinen Erfolg sprechen

Einen Tag nachdem diese Bilder im Fernsehen liefen, sitzt der Gastronom am Tisch seiner Kneipe auf der Reichenau, im Bütezettel. Etwas ungläubig blickt Wolf auch heute noch drein. „Es war schon schwierig, in so einer Situation nichts von diesem Erfolg zu erzählen“, sagt er.

Clemens Wolf im Gespräch mit Günther Jauch: Der Moderator stellte dem Reichenauer auch sehr persönliche Fragen. | Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Rund vier Wochen ist die Aufzeichnung der Sendung in Köln mittlerweile her. So lange musste der Reichenauer all jene vertrösten, die von seiner Kandidatur wussten und wissen wollten, ob er es auf den heißen Stuhl bei Günther Jauch geschafft hat. „Und so etwas spricht sich in einem solchen Dorf natürlich schnell herum“, sagt Wolf.

Entsprechend voll war seine Kneipe am Abend der Ausstrahlung, als er zum gemeinsamen Public Viewing auf der Großleinwand lud.

Jauch stellt persönliche Fragen nach dem Liebesleben

Was die Leute sahen, war ein erfolgreicher und ein ehrlicher Kandidat. Denn auf Günther Jauchs durchaus persönliche Frage nach dem Liebesleben, erzählte Wolf ganz unverblümt von einer Herzensdame, die seine Liebe seit fünf Jahren unerwidert lasse. Ob sie heute zuschaue, fragte Jauch weiter. Vermutlich, antwortete Wolf. Mehr erfuhr der Zuschauer während der Sendung nicht.

Und tatsächlich sah die Herzensdame an diesem Abend zu. Noch in der selben Nacht meldete sie sich bei Clemens Wolf, und sitzt einen Tag nach der Ausstrahlung mit ihm am Tisch. Lea Berner ist ihr Name, 29 Jahre ist sie alt und studierte damals, als sie zur Herzensdame wurde, an der Konstanzer Universität.

„Kennengelernt haben wir uns beim Pokern im Casino. Ich war Kartenmischerin, ein Nebenjob, er spielte“, erinnert sich Lea Berner.

Die Herzensdame sah die Sendung im Fernsehen – und meldete sich

Die Sendung sah sie zufällig. Und ebenso zufällig befand sie sich an diesem Abend auf Besuch in ihrer einstigen Konstanzer WG. Denn mittlerweile lebt und arbeitet Lea Berner im fernen Tübingen. Also war es Zeit für das erste Wiedersehen seit Januar. „Es ist ein wunderbar freundschaftliches Verhältnis“, sagt Lea Berner. „Mit Höhen und mit Tiefen“, schiebt Clemens Wolf lachend hinterher.

Dass er mit dieser Geschichte zu offen umgeht, findet Wolf nicht: „So bin ich nun mal. Für meine Gefühle gegenüber Menschen schäme ich mich nicht.“

Die Erleuchtung brachte ihm 125 00 Euro ein: Diese Summe gewann der Reichenauer Gastronom Clemens Wolf bei Wer wird Millionär. | Bild: Reinhardt, Lukas

Mit dem Geld hat Clemens Wolf viel vor – und denkt dabei nicht nur an sich

„Ich habe versprochen, meiner Belegschaft einen gemeinsamen Urlaub zu spendieren“, erzählt er. Das Ziel: Argentinien. Lea Berner darf da nicht mit. „Ich hatte ihr damals angeboten, bei mir zu arbeiten, sie wollte nicht“, scherzt Wolf.

Zudem möchte er einen Teil investieren, um seinen Eistee, eine Eigenkreation, im großen Rahmen abfüllen zu lassen. Und mit einer Spende für die Hilfsorganisation Jam möchte er den Bau einer Schule in Mosambik unterstützen. „Für das, was dann noch übrig bleibt, gibt es noch keinen Plan“, sagt Wolf.

Auf seinem Konto sei die Gewinnsumme aber bislang noch nicht angekommen. „Das wird erst vier Wochen nach Ausstrahlung überwiesen“, sagt er lachend.