Während andere Banken und Sparkassen Filialen schließen und sich aus der Fläche zurückziehen, geht die Sparkasse Reichenau genau den umgekehrten Weg. Im Gewerbegebiet Göldern-Ost auf dem Festland, direkt gegenüber dem neuen Lidl-Markt, planen die Direktoren Johann Roth und Günter Weber eine neue Geschäftsstelle – und zwar eine, die rundum alle Serviceleistungen bieten solle, mit Personal besetzt sein und drei Beratungszimmer haben, aber auch moderne Selbstbedienungsgeräte bieten werde. „Wir wollen unseren Kunden auf dem Festland ein Stück weit entgegenkommen“, so Roth. „Wir versprechen uns noch mehr Kundennähe und kompetente Beratung. Wir haben den Eindruck, dass die Kunden nach wie vor Nähe und das persönliche Gespräch schätzen.“

Der Bau soll Ende 2020 fertig sein

Denn mit dieser Geschäftsphilosophie ist die Reichenauer Sparkasse bisher gut und erfolgreich gefahren. Seit vielen Jahren geht es stetig bergauf, sowohl im Kreditgeschäft als auch bei den Kundeneinlagen, der Zahl der Girokonten und der Kunden. Das Wachstum liege jährlich im Schnitt bei fünf bis sechs Prozent, so Roth. Wobei die Reichenauer Sparkasse auch moderne, digitale Wege und Onlinebanking anbiete. „Diese Philosophie setzen wir in Göldern fort“, so Roth. „Wir sind da ein bisschen Exoten, weil wir es genau anders machen als andere.“ Aber das habe sich bisher als richtig erwiesen. „Wir sind felsenfest überzeugt, dass das die richtige Entscheidung ist, hier zu investieren.“ Dies sehe man als Signal an die Bürger der Gemeinde, an bestehende und auch an mögliche neue Kunden.

An dieser Stelle im Gewerbegebiet Göldern plant die Sparkasse Reichenau eine neue Geschäftsstelle. Das Grundstück befindet sich gegenüber von Lidl (das Gebäude rechts) und direkt an der Kindlebildstraße (links). Im Hintergrund zu sehen ist das neue Naturschutzzentrum des Nabu. | Bild: Thomas Zoch

Die Planungen für die Geschäftsstelle seien weit fortgeschritten, erklären die Sparkassen-Chefs. In der nächsten Sitzung am 16. September wollen sie diese im Gestaltungsbeirat der Gemeinde vorstellen. Und möglichst bald danach wolle man den Bauantrag einreichen, so Roth. Im optimalen Fall wolle man Anfang des nächsten Jahres mit dem Bau beginnen und diesen Ende 2020 abschließen. Finale Zahlen gebe es zwar noch nicht, aber er schätze die Investition auf insgesamt rund sieben Millionen Euro – inklusive dem 2336 Quadratmeter großen Grundstück an der Kindlebildstraße, das die Sparkasse von der Gemeinde gekauft hat.

Über der Filiale sollen Büroräume entstehen

Geplant sei ein dreigeschossiges Gebäude mit dem Eingang zur Zufahrt ins Gewerbegebiet. Die Geschäftsstelle werde im Erdgeschoss sein und inklusive Beratungszimmer circa 400 bis 500 Quadratmeter groß sein, so die Direktoren. In den beiden Obergeschossen gebe es zudem rund 1500 Quadratmeter an Fläche für Büroräume, die man vermieten wolle. Denkbar seien hier Rechtsanwälte, Steuerberater oder auch eine Physiotherapie. Zur äußeren Gestaltung des Gebäudes wollen sich Roth und Weber nicht näher äußern, weil die Pläne noch nicht im Gestaltungs- und Gemeinderat vorgestellt worden sind. Aber Roth versichert, es werde nicht nur ein funktionales, sondern auch ein optisch schönes Gebäude werden. Für den Bauantrag habe man schon einige Vorarbeiten machen lassen. Unter anderem sei ein intensives Gutachten zum Baugrund erstellt worden, der erwartungsgemäß schlecht sei. Deshalb verzichte man auf eine Tiefgarage, wobei das Grundstück genug Raum für Stellplätze biete, und werde eine entsprechend stabile Gründung bauen lassen.

Die Geschäftsstellen Die Sparkasse Reichenau ist ein eigenständiges Geldinstitut. Das Geschäftsgebiet umfasst die Gemeinden Reichenau und Allensbach, wobei die Sparkasse auch Kunden von außerhalb hat. Die Hauptgeschäftsstelle ist auf der Insel Reichenau. Vollwertige Geschäftsstellen gibt es in der Reichenauer Waldsiedlung, Allensbach und Hegne sowie eine in Kaltbrunn, die allerdings nur vormittags geöffnet ist. In Langenrain ist ein Serviceschalter einmal pro Woche einige Stunden geöffnet.

Man wolle mit der Geschäftsstelle zum einen Kunden auf dem Festland entgegenkommen, aber gehe auch davon aus, neue dazuzugewinnen, betonen Roth und Weber: „Unsere Strategie ist es, zu wachsen und nicht das Geschäft anders aufzuteilen.“ Deshalb erwarte man auch keinen Rückgang des Geschäfts in der Hauptstelle auf der Insel Reichenau. „Wir sind von diesem Standort überzeugt“, betont Weber. Durch die neuen Märkte von Lidl und dm nebenan gebe es dort bereits viele Kunden. „Davon wollen wir natürlich auch profitieren.“ Hinzu kommen die dortigen Gewerbetreibenden. Auch das von der Gemeinde geplante Wohngebiet westlich des Lindenbühls lasse auf neue Kunden hoffen. Hinzu komme die verkehrstechnisch hervorragende Lage. Die Kunden könnten sowohl mit dem Auto über die B 33 kommen als auch mit Bus und Bahn über die nahe gelegenen Haltestellen, so Weber. Roth schätzt, dass dies auch für künftige Mieter ein Argument sein dürfte.

Die Pläne der Reichenauer Sparkasse scheinen bei den Kunden gut anzukommen. Die im Lindenbühl wohnende SPD-Gemeinderätin Sandra Grassl-Caluk erklärt: „Für uns Lindenbühler ist es natürlich erfreulich, bald eine Sparkassenfiliale vor der Tür zu haben. Bei uns hat jahrelang eine gewisse Infrastruktur gefehlt.“ Wobei sie anmerkt: „Schade wäre natürlich, wenn die Waldsiedler dadurch das Nachsehen hätten.“ Die Direktoren erklären, es sei noch völlig offen, wie es mit der Filiale in der Waldsiedlung weitergehen werde. Eine Schließung sei nicht geplant, aber man müsse abwarten, wie sich dort das Geschäft entwickle, wenn die neue Geschäftsstelle in Betrieb sei. Roth betont: „Es hängt vom Kundenverhalten ab.“