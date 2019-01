Warum wird das Fest 30.000 Euro teurer als gedacht?

Allein für das große Festzelt mit Platz für 2500 Gäste, das im Gewerbegebiet Tellerhof aufgebaut werde, zahle man rund 20.000 Euro. Dem gegenüber stünden Einnahmen, bei denen die Grundel zirka 80.000 Euro kalkulieren. Eingerechnet seien bereits die etwa 25.000 Euro, die der Verein von rund 50 Betrieben und Privatpersonen als Sponsoren erhalte, so Blum.



"Unser großer Dank geht an die Gemeinde. Ohne diese wäre es fast nicht zu machen. Sie kommt uns in der Frage des Sicherheitskonzepts und des Notfallplans sehr entgegen." Denn dessen Umsetzung koste knapp 20.000 Euro, die in der Kalkulation des Vereins aktuell als Negativposten stünden. Da die Gemeinde die öffentliche Sicherheit mitfinanziere, hoffe der Verein, ohne Minus abzuschließen, so der Fasnachtsbetriebsleiter.