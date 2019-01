Es soll das größte närrische Spektakel seit 25 Jahren werden auf der Insel Reichenau. Der Narrenverein Grundel feiert sein 125-jähriges Bestehen vom 8. bis 10. Februar und richtet dabei den großen Narrentag der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aus.

Allein für den Umzug am Sonntag, 10. Februar sind 77 Gruppen mit über 5500 Hästrägern angekündigt – schon das sind mehr als die Gemeinde Einwohner hat. Beim Nachtumzug am Freitag, 8. Februar, sollen zudem 58 Gruppen mit rund 2200 Hästrägern durch die Straßen im Inselzentrum ziehen. Und zusätzlich rechnen die Grundel-Elferräte mit über 5000 Besuchern vor allem am Sonntag.

Natürlich hoffen die Elfer auf ein friedliches und fröhliches Fest. Doch der närrische Großanlass hat auch einen hohen Preis.

Im Sommer hatten Wehrle, Grundel-Präsident Berndt Wagner und Fasnachtsbetriebsleiter Ralf Blum die Kosten noch auf rund 70.000 Euro geschätzt. Nun erklärt Blum: "Wir sind mittlerweile bei Kosten von etwa 100.000 Euro."

Warum wird das Fest 30.000 Euro teurer als gedacht? Allein für das große Festzelt mit Platz für 2500 Gäste, das im Gewerbegebiet Tellerhof aufgebaut werde, zahle man rund 20.000 Euro. Dem gegenüber stünden Einnahmen, bei denen die Grundel zirka 80.000 Euro kalkulieren. Eingerechnet seien bereits die etwa 25.000 Euro, die der Verein von rund 50 Betrieben und Privatpersonen als Sponsoren erhalte, so Blum.



"Unser großer Dank geht an die Gemeinde. Ohne diese wäre es fast nicht zu machen. Sie kommt uns in der Frage des Sicherheitskonzepts und des Notfallplans sehr entgegen." Denn dessen Umsetzung koste knapp 20.000 Euro, die in der Kalkulation des Vereins aktuell als Negativposten stünden. Da die Gemeinde die öffentliche Sicherheit mitfinanziere, hoffe der Verein, ohne Minus abzuschließen, so der Fasnachtsbetriebsleiter.

Wie sieht das Sicherheitskonzept für die Veranstaltung aus? Es sehe unter anderem vor, dass an Zufahrten 40 Betonklötze mit einem Gesamtgewicht von 80 Tonnen aufgestellt werden müssen, erklärt Blum. Zudem brauche man pro Umzugstag mehr als 20 professionelle Sicherheits-Leute.

Gibt es bei den Finanzen noch weitere Risiken? Ja, sagt Präsident Wagner. Die größte sei das Wetter. "Die äußeren Bedingungen sind wahnsinnig wichtig. Wenn zum Beispiel Schnee auf dem Zelt ist, müssen wir diesen abheizen. Da können gleich mal 10.000 Euro Heizkosten zusammenkommen."



Bei gutem Wetter kämen dagegen sicher mehr Gäste. Blum betont, dies sei zum Beispiel für den Plakettenverkauf sehr wichtig. Denn wer die Umzüge sehen oder ins Festzelt will, soll eine Plakette für drei Euro kaufen. Da mache es natürlich einen großen Unterschied, ob 5000 oder 10.000 Leute kommen.



Und wichtig sei es für die Einnahmen auch, dass nicht nur am Sonntag viele Gäste die Insel besuchen, sondern auch den Nachtumzug, bei der anschließenden Party im Festzelt und beim Jubiläums- und Brauchtumsabend am Samstag.

Wer engagiert sich neben dem Narrenverein noch für das Fest? Die Elfer sind zuversichtlich, dass das Jubiläum ein einmaliges, schönes Erlebnis wird für viele Reichenauer und Gäste. Dies sei auch möglich, weil der NV etliche Unterstützer gefunden habe, so Blum und Wehrle. Neben den Sponsoren und der Gemeinde seien dies gut 250 ehrenamtliche Helfer, die eine Aufgabe übernähmen – vom Zeltaufbau bis zum Parkplatzwächter.



Zusätzlich seien etwa 40 Aktive des NV im Einsatz sowie rund 50 Mann des Fanfarenzugs, der neben dem Festzelt ein eigenes Partyzelt aufbaue für rund 1000 Gäste. Und zirka 50 Mitglieder der Grundele-Gruppe seien für den Plakettenverkauf unterwegs.



Sehr erfreulich sei es, dass einige Vereine, die sonst beim Weinfest mitmachen, nun neben dem NV Grundel die Bewirtung übernehmen im Festzelt, betont Wehrle. Das entlaste nicht nur den Narrenverein personell, sondern sorge auch für ein großes gastronomisches Angebot.

Auf welche Veranstaltungen und Attraktionen können sich die Besucher freuen? Der Narrenverein Grundel Reichenau feiert vom Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Februar sein 125-jähriges Bestehen und richtet dabei den großen Narrentag der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee aus.



Das Jubiläum beginnt am Freitag um 19 Uhr mit einem Nachtumzug, danach Party mit der Gretle-Band im Festzelt.



Am Samstag um 15 Uhr Narrenbaumumzug und Baumstellen an der Ergat mit kleinem Programm. Um 20 Uhr Jubiläumsabend im Festzelt.

Der Ur-Komödiant Lothar Bottlang aus Langenrain wird beim Grundel-Jubiläumsabend am Samstag die Laudation halten auf den Reichenauer Narrenverein. In einer Nummer beim Alet-Abend in Allensbach hat er den US-Präsienten Donald Trump (Bild) gegeben. | Bild: Zoch, Thomas