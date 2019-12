Wie in manchen anderen Orten will die Gemeinde Reichenau den Bereich Tourismus neu strukturieren und diesen in einer neuen Organisationsform mit Standortmarketing verknüpfen. Letzteres wird auf der Insel bisher wenig betrieben. Unter demselben Dach sollen dann auch das Welterbe, die Kultur sowie die touristischen Betriebe wie Campingplatz und Strandbad betreut werden. Und es soll eine gemeinsame Marke Reichenau entwickelt werden, die auch andere Interessengruppen wie Gemüsebau oder Gewerbe repräsentiert. „Wir wollen nicht nur ein paar kosmetische Korrekturen machen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll im Gemeinderat. „Wir wollen diese Bereiche zusammenführen.“

Tourismuschef sieht große Vorteile in Bündelung von Aufgaben

Der bisherige Tourismuschef Karl Wehrle meint, dass diese Bereiche ohnehin zusammengehören würden. „Es geht um eine Bündelung von Aufgaben, die im Moment zersplittert sind. Ich sehe da große Vorteile.“ Der Verkehrsverein, der bisher das operative Geschäft im Tourismus betreibt, habe sich den Ideen der Gemeinde gegenüber nicht verschlossen, „weil es für die Zukunft eine noch schlagkräftigere Organisation braucht“.

Tourismuschef Karl Wehrle vom Verkehrsverein, hier am Strandbad, hält einen Eigenbetrieb der Gemeinde für eine gute Zukunftslösung. | Bild: Thomas Zoch

Der Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, als Rechtsform für diese Neustrukturierung die Gründung eines Eigenbetriebs anzustreben. Er folgte damit der Empfehlung einer Arbeitsgruppe, in der Vertreter des Verkehrsvereins, der Verwaltung und des Rats sitzen. Diese hat sich im Lauf des vergangenen Jahres zusammen mit dem Schweizer Tourismusberater Rolf Widmer mit dem Thema befasst. Ausgangspunkt sei dabei die sogenannte EU-Beihilfeordnung gewesen, erklärt Wehrle. Das bisherige Konstrukt mit dem Verkehrsverein als Tourismusorganisation und der Gemeinde als Finanzierer dieser Tätigkeit sei demnach nicht mehr konform mit EU-Recht. Im Lauf der Diskussion seien dann Verein und Gemeinde zu der Überzeugung gelangt, dass es nicht nur eine neue Vereinbarung brauche, sondern man grundsätzlich über die Struktur des Tourismus nachdenken sollte.

Finanzierung soll geprüft werden

Bürgermeister Zoll erklärte, dass beim Thema Eigenbetrieb aber erst noch die finanzielle Seite geprüft und geklärt werden müsse – die des möglichen neuen Betriebs selbst wie die der Gemeinde. Hierzu müssten im kommenden Jahr die aktuellen Bilanzen der touristischen Betriebe Campingplatz, Strandbad und Yachthafen, die der Gemeinde gehören, abgewartet werden. Die Gründung dieses Eigenbetriebs hielte er dann frühestens Mitte des Jahres 2021 für möglich.

Ralf Blum (CDU) sagte, seine Fraktion habe ja schon vor Jahren vorgeschlagen, die touristischen Betriebe in einem Eigenbetrieb zu bündeln. „Jetzt haben wir die Hoffnung, dass wir das angehen können.“ Die CDU sei aber für einen schnelleren Start. Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) hielt dagegen: „Wir müssen es erst durchrechnen.“ Erst dann könne man definitiv einen Eigenbetrieb beschließen. Ebenso Armin Okle (Freie Wähler): „Wir sollten nichts festklopfen, bevor wir belastbare Zahlen haben.“ Zoll erklärte: „Es muss gut vorbereitet und gut entschieden sein.“ Dem schloss sich Sandra Grassl-Caluk (SPD) an: „Ich denke, das ist der richtige Weg.“

Der Schweizer Tourismusberater Rolf Widmer unterstützt den Reichenauer Arbeitskreis für eine strategische Neuausrichtung im Bereich Tourismus und Standortförderung. | Bild: Thomas Zoch

Der Tourismusberater Widmer fasste die Ergebnisse der Arbeitsgruppe zusammen: „Insgesamt gibt es einen großen Handlungsbedarf.“ Die Welt sei nicht mehr die Gleiche wie im Jahr 2000, als die Reichenau ins Welterbe aufgenommen worden ist. Die durchschnittliche Übernachtungszahl sei von vier auf 3,4 gesunken. Zugleich habe in den vergangenen Jahren die Zahl der Nutzer der Reichenauer Website deutlich zugenommen – vor allem auch mit mobilen Geräten. Das sollte man nicht dem Zufall überlassen. „Wir brauchen ein wertiges Angebot“, sagte der Experte aus Winterthur. Es gehe um ein Gesamterlebnis. Wünschenswert wäre dabei, dass auch die Akteure aus den diversen anderen Bereichen wie Gemüsebau ihre Interessen mehr in eine Richtung lenken würden. Es gelte, die Zersplitterung zu überwinden. „Es braucht mehr gemeinsam ausgerichtetes Handeln.“ Das sei eine der größten Chancen. Und dafür sei es eine der größten Herausforderungen: „Es braucht ein Umdenken.“

So geht es weiter Bis zur angestrebten Gründung eines Eigenbetriebs für Tourismus, Standortförderung, Kultur, Welterbe und touristische Betriebe muss die Gemeinde Reichenau noch einige Fragen klären. Zum einen geht es um die Finanzen. Hier soll es laut Bürgermeister gegen Ende des Jahres 2020 Klarheit geben. Bis dahin soll die Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Gemeinderat, Verwaltung und Verkehrsverein ein detailliertes Konzept erarbeiten: zum einen dazu, welche Konsequenzen ein solcher Eigenbetrieb personell und räumlich hätte, zum anderen wie er ins Gemeinwesen eingebettet werden könnte. Und die Tourismusstrategie soll überprüft werden.

Der Eigenbetrieb wäre dann künftig auch der Arbeitgeber des Personals in der Tourist-Information. Und was würde aus dem Verkehrsverein? Geschäftsführer Wehrle erklärt, darüber habe sich der Vorstand noch keine konkreten Gedanken gemacht. Er denke aber, dass der Verein weiter bestehen könnte als Organisation, die vor allem Interessen der Vermieter wahrnimmt.