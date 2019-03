Bio ist gefragt wie nie zuvor: Die Deutschen setzen immer mehr auf ökologisch angebaute Lebensmittel, und Reichenauer Gemüsegärtner haben das erkannt.

Benjamin Wagner hat an Bioqualität aus regionaler Produktion einen wesentlichen Anteil. Er hat die größten Anbauflächen darauf ausgerichtet. Da diese auf der Insel Reichenau bekanntlich begrenzt sind, hat Wagner zunehmend aufs Festland gesetzt. 60 der 80 Hektar im Freilandanbau lägen bei der Waldsiedlung, Wollmatingen und Litzelstetten, erklärt der Biogärtner. Und sieben der zehn Hektar unter Glas bewirtschafte er im Hegau.

Den größten Biobetrieb, der ausschließlich auf der Insel produziert, hat der junge Gärtner Manuel Uricher. Auf zehn Hektar im Freiland und einem Hektar unter Glas produziere er hauptsächlich Gurken, Tomaten und Pflücksalat. Weil sich diese Anbauflächen aber in viele kleine Parzellen aufteilen und teils in alten Gewächshäusern seien, plane er einen Ausbau auf der Insel.

Die Jungpflanzen für seine Biotomaten hat Manuel Uricher in Töpfen gezogen. Wenn diese etwas gewachsen sind, kommen sie in die Erde. Diese bleibe durch den Bio-Anbau fruchtbarer, erklärt er. | Bild: Zoch, Thomas

Diese beiden Familienbetriebe, die seit rund zehn Jahren auf Bio setzen, trügen maßgeblich dazu bei, dass der Anteil an Biogemüse in der Vermarktung der Reichenauer Genossenschaft in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei, so Geschäftsführer Johannes Bliestle.

Ein Drittel der Anbaufläche wird von Reichenauer Gärtnern im Bioanbau bewirtschaftet. Deutschlandweit sind es nur 8,2 Prozent

Im Jahr 2018 stammten 28 Prozent des erzeugten Gemüses aus dieser Produktion, und wertmäßig mache dies sogar 36 Prozent des Umsatzes aus. Dies seien in Deutschland absolute Spitzenwerte, so Bliestle. "Sonst sind wir eher klein, aber bei Bio sind wir stark." Damit liege man im Trend, denn die Nachfrage nach Biogemüse sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

Dass die Kunden in der Regel für Bio mehr bezahlen müssen, habe natürlich seine Gründe, so die beiden jungen Gärtner. Denn für den Anbau brauche es einen Mehraufwand an Zeit und Geld, die Ernte sei geringer, weil es sich um einen natürlichen Wachstumsprozess handele, und das Risiko durch Schädlinge größer.

Die drei Säulen des Bioanbaus seien: keine Chemie, organische Düngung und gewachsene Erde, sagt Wagner

Für eine natürliche Düngung müssten mindestens 20 Prozent der Flächen zudem jeweils ein bis zwei Jahre mit Klee- und Wiesenpflanzen besät werden. "Die binden den Stickstoff aus der Luft. Und der wird über die Wurzel in der Erde wieder freigesetzt." Und es brauche jährlich Fruchtwechsel auf den Flächen. "Monokultur funktioniert nicht", so Wagner. Die Böden seien im Bioanbau dadurch fruchtbarer und lebendiger.

Wenn die Gempüsepflanzen dann wachsen, müsse man öfter danach schauen, erklärt Uricher, um Schädlinge frühzeitig zu erkennen. Wie im sonst auf der Reichenau üblichen integrierten Anbau würden kontinuierlich Nützlinge ausgesetzt: Insektenarten, die Schädlinge fressen. Allerdings brauche man davon mehr – gerade bei Paprika, die mit ihren glatten Stengeln und Blättern schneller von Läusen befallen würden als zum Beispiel Tomaten mit ihren haarigen Stengeln.

„Wir müssen im Bioanbau mehr präventiv arbeiten, weil uns eigentlich keine heilenden Mittel zur Verfügung stehen. Wenn ich einmal die Schädlinge übersehen habe, ist die Pflanze kaputt.“ Benjamin Wagner

Hinzu komme die Gefahr des Pilzbefalls, so Uricher. Gurken und Tomaten würden sie deshalb grundsätzlich nur unter Glas anbauen, weil die Blätter nicht zu feucht werden dürften. Da könne es selbst im Sommer nach einer kühlen Nacht nötig sein, im Gewächshaus zu heizen, um die Feuchte zu reduzieren.

Im Freiland dagegen werde die komplette Palette an Gemüse angebaut. "Biobetriebe sind breiter aufgestellt, um das Risiko zu streuen", erklärt er die Sortenvielfalt.

„Es ist viel Handarbeit notwendig, denn auch gegen Unkraut wird keine Chemie eingesetzt. Ich bin alle 14 Tage von Hand am Jäten.“ Benjamin Wagner

Trotz des Mehraufwands sei der Bioanbau für sie rentabel, erklären Uricher und Wagner. Letzterer meint, es werde ein Wachstumsmarkt bleiben. Doch er nennt auch eine ökologische Motivation.

„Für mich ist es einfach schön, mit der Natur zu arbeiten. Ich möchte nicht mit Chemie hantieren. Ich möchte der Natur was Gutes tun und sie fruchtbarer hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe.“ Benjamin Wagner

Ähnlich Uricher. Er habe nach seiner Ausbildung in einem konventionellen Betrieb zwei Jahre in einem Biobetrieb in der Schweiz gearbeitet. "Das hat mir deutlich mehr zugesagt. Da dachte ich: So will ich weitermachen. Das ist die Zukunft. Da kann ich in 30 Jahren den Boden noch bewirtschaften."

Wobei Wagner betont: "Ich will den konventionellen Anbau nicht schlecht machen." Da seien die Vorschriften ebenfalls streng, was Rückstände von Pflanzenschutzmitteln angehe. Und Bliestle meint, durch die integrierte Produktion mit dem Einsatz von Nützlingen und einer bedarfsgerechten Düngung würden die anderen Reichenauer Gärtner seit Jahrzehnten Gemüse ebenfalls naturnah erzeugen.