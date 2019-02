Am Ende hat sich die Beharrlichkeit der Reichenauer Bürger gelohnt. Knapp eineinhalb Stunden lang mussten die Anwohner im Gemeinderat ausharren, ehe ihr Anliegen auf die Tagesordnung kam – und letztlich ihrem Wunsch entsprochen wurde.

Die Fährverbindung ins schweizerische Ermatingen wird so schnell nicht kommen, schon gar nicht an dem zuletzt vorgesehenen Ort, auf dem Gemeindevorland in Verlängerung der Straße „In der Abtswiese“ in Oberzell.

Schon vor Beginn der Sitzung war der Saal brechend voll, was wohl den einen oder anderen Gemeinderat überrascht haben dürfte, denn grundsätzlich sei die Fährverbindung mit dem historischen Hintergrund eine „charmante Idee“, wie nicht nur Ralf Blum (CDU) anmerkte. Er ergänzte jedoch: „So etwas kann man nicht gegen die Bürger machen.“

Letztlich waren die Bedenken durch alle Fraktionen hindurch zu groß, sodass Bürgermeister Wolfgang Zoll seinen Antrag zurückzog, den Untersee-Schiffsbetrieb für die Saison 2019 auf Probe zuzulassen. Die Frage ist nun: Wie geht es weiter?