Ein paar kleine Erfolge kann die Reichenauer Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bilanzieren. So ist die Zahl der Mitglieder nach Jahren der Stagnation 2018 um 21 auf 218 gestiegen, berichtete der Vorsitzende Joachim Ostheim in der Mitgliederversammlung im Restaurant Kreuz. „Das ist eine erfreuliche Zahl.“

Und die Zahl der ehrenamtlich geleisteten Einsatzstunden sei mit 1038 deutlich höher gewesen als im Jahr 2017 (826). Damit sei erstmals in seiner fünfjährigen Amtszeit die 1000-Stunden-Marke überschritten worden. Verglichen mit anderen DLRG-Ortsgruppen sei dies natürlich nach wie vor nicht viel, so Ostheim.

Diese Aufwärtstrends lägen vor allem daran, dass die Ortsgruppe mehr getan habe im Bereich der Schwimmausbildung von Kindern – in Kooperation mit den Allensbachern DLRG-Freunden.

Und dies sei in erster Linie das Verdienst von Dina Dahlhaus, der technischen Leiterin Schwimmausbildung, und deren Mann Rico Scheiter. Letzterer meinte, die Schwimmausbildung weiter auszubauen, müsse das Hauptziel sein.

Denn in einem anderen wichtigen Bereich schwimmt die Reichenauer DLRG sozusagen nach wie vor auf der Stelle. Es fehle weiterhin an genügend Rettungsschwimmern und Bootsführern, so Ostheim. Daher könne man den eigentlich satzungsgemäßen Aufgaben wie Wasserrettung und Wachdienst nur bedingt nachkommen – in erster Linie dadurch, dass man die Allensbacher Kollegen unterstütze. Deshalb müsse man sich dringend bemühen, dass mehr Reichenauer die entsprechenden Ausbildungen machen, meinte der Vorsitzende.

Anfänger- und Kinderkurse sind beliebt

Doch das Problem dabei sei, dass es einfach im Jugendbereich fehle, so Ostheim. Dina Dahlhaus berichtete, dass bei den Schwimmanfängern und auch den größeren Kindern die Kurse bestens gefüllt seien. Da müsse man sich sogar überlegen, wie man durch eine andere Organisation noch mehr Kinder aufnehmen könne. Aber an der weiteren Schwimmausbildung hätten dann im vergangenen Jahr nur ein paar wenige Jugendliche teilgenommen, so Ostheim.

In der Versammlung gab es zudem kurzfristig eine Änderung der Tagesordnung. Eigentlich sollte Rico Scheiter, vom Vorstand kommissarisch als technischer Leiter Boot gewählt, von den Mitgliedern bestätigt werden. Doch nun hat die zweite Vorsitzende Gabriela Steffens nach fünf Jahren ihr Amt niedergelegt, aus privaten Gründen. Ostheim dankte ihr für ihr Engagement, mit Bedauern ob ihres Rückzugs. Nun soll Scheiter diesen Posten übernehmen, was der Vorstand wieder kommissarisch bestimmen muss und die Mitglieder im kommenden Jahr bestätigen sollen.