Rund 72.300 Gäste haben im vergangenen Jahr in der Gemeinde Reichenau übernachtet, so viele wie noch nie zuvor. Auch die Zahl der Übernachtungen liegt mit fast 251.000 deutlich über dem Schnitt der Vorjahre.

Anzahl der Übernachtungen von Urlaubsgästen auf der Reichenau (Zahlen von der Tourist-Information). | Bild: Mende / Grafik: Kerstan

Darüber freut sich Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins. Und sagt: Vom Tourismus profitierten nicht nur die Übernachtungsbetriebe oder die Gastronomie, sondern die ganze Gemeinde, weil der Tourismus Infrastruktur und Freizeitangebote schaffe, in vielen Wirtschaftsbereichen eine Wertschöpfung bringe und Arbeitsplätze sichere.

Tourismus als wichtigster Geschäftszweig der Insel

Vereinsvorsitzender Johann Roth sagte daher in der Mitgliederversammlung in der Familienferienstätte, der Tourismus sei für die Insel nicht nur einer der, sondern wohl eher der wichtigste Geschäftszweig, der noch weiter an Bedeutung gewinnen werde.

Doch für die weitere Entwicklung gelte es, die touristische Strategie neu zu überdenken, meinte Roth. Eine bundesweite Analyse zeige, dass immer mehr deutsche Urlauber ein Reiseziel suchen, wo die Natur und Landschaft schön und sauber seien, und ebenso Fitness, Wellness und Entspannung.

Das könne die Reichenau bieten.

Doch weil auf der begrenzten Insel alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereiche so eng verzahnt seien, brauche es einen intensiveren Dialog zwischen Verkehrsverein, Gemeinde, anderen Branchen und Bürgern.

„Wir können das nicht allein machen. Wir müssen die Dinge gemeinsam angehen. Alles, was passiert, passiert nicht nur für Einheimische oder Gäste.“ Johann Roth

Vor der Kommunalwahl werde der Verein einen Diskussionsabend mit Gemeinderäten und Kandidaten veranstalten. „Nur mit einem guten Austausch können wir ein gutes Ergebnis für alle erreichen.“ Eine Arbeitsgruppe hierfür sei bereits gebildet, sagte Bürgermeister Wolfgang Zoll.

Wehrle betonte unter der Überschrift „Die Reichenau ist eine eigene Welt“, dass der Dreiklang der Alleinstellungsmerkmale besser vermarktet werden sollte: zum einen der Inselstatus mit Natur und Landschaft, die Kirchen und das Welterbe sowie die Landwirtschaft und regionalen Produkte.

Veränderungen im Vorstand des Verkehrsvereins

Diesen Weg in die Zukunft werden zwei Vorstandsmitglieder nicht mehr aktiv mitgehen. Vor den Neuwahlen verabschiedete Johann Roth Werner Runge (nach neun Jahren) und Gernot Beyer. Beyer hat mit seiner Familie nicht nur den Campingplatz Sandseele zu einer Institution gemacht, er war auch 49 Jahre lang im Vorstand, von 1986 bis 2005 als Vorsitzender. Roth würdigte seine Leistung, mit Herzblut und Leidenschaft habe sich Beyer für die Insel, die Gäste und eine Professionalisierung des Tourismus eingesetzt.

Geschäftsführer Karl Wehrle (links) und der Vorsitzende Johann Roth (rechts) verabschieden aus dem Vorstand Werner Runge (Zweiter von links) und Gernot Beyer. | Bild: Zoch, Thomas

Einstimmig neu in den Vorstand gewählt wurden Beyers Tochter Caroline Motz und Beate Weigold, Leiterin der Familienferienstätte.