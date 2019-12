Im neuen Jahr gibt es bekanntlich einige Änderungen im regionalen Busverkehr. Unter anderem profitiert die Reichenauer Waldsiedlung, die eine gute Anbindung an den Bahnhof erhält. Diese bisherige Lücke haben in den vergangenen vier Jahren engagierte Bürger und die Gemeinde mit dem Bürger-Bus gefüllt. Das für Fahrgäste kostenlose Angebot von der Waldsiedlung zum Bahnhof und zum Zentrum für Psychiatrie wird gut genutzt.

Ein Neunsitzer als Fahrzeug

Der von einem Verein betriebene Neunsitzer, den die Gemeinde gebraucht gekauft hat, macht als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr täglich fünf Fahrten. Kassierer Karl-Heinz Drewniok, der selbst auch als Fahrer im Einsatz ist, erklärt, es seien im Jahr 2018 immerhin 4964 Fahrgäste befördert worden. In erster Linie fahren Schüler mit dem Bürger-Busle – vor allem im Herbst und Winter, so Drewniok und die Vorsitzende Elisabeth Müller. Da mache man eine Tour auch öfter zwei Mal, wenn zu viele mit wollen. Und zudem werde der Kleinbus immer mehr von Vereinen, der Kirchengemeinde oder Firmen für Sonderfahrten gegen Bezahlung gebucht.

Lohnt eine Neuanschaffung?

Doch wie es weitergehen wird mit dem Bürger-Busle, ist momentan offen. Bürgermeister Wolfgang Zoll sagt, solange das aktuell genutzte Fahrzeug halte, könne der Bus weiterfahren. Irgendwann stelle sich aber die Frage, ob eine Neuanschaffung lohne. „Wir müssen auch abwarten, wie es sich mit der Nutzung entwickelt.“ Aber seiner Meinung nach ergäbe es keinen Sinn, den Kleinbus jetzt aufzugeben, nur weil Linienbusse fahren. Der Nutzerkreis sei eher ein anderer, sagt er.

Zwei Fahrer müssen aufhören

Doch Drewniok und Müller erklären, dass die bisherigen sechs Fahrer alle schon etwas älter seien und zwei davon nun auch aus gesundheitlichen Gründen aufhören würden. „Wir werden auf jeden Fall weitermachen bis zur nächsten Hauptversammlung„, so Drewniok. Diese sei im Frühjahr geplant. Dort wolle der Vorstand mit den Mitgliedern besprechen, wie es weitergehen soll. Wer Interesse als Fahrer auf 450-Euro-Basis hat, kann sich an unter (0 75 31) 7 79 28 an Elisabeth Müller wenden.