Zwei besondere Ereignisse musste der Reichenauer Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) als Herausforderung im vergangenen Jahr meistern. Zum einen das eigene 50-Jahr-Jubiläum und den mehrtägigen Sanitätsdienst beim Jugendzeltlager der Feuerwehr, berichtete Bereitschaftsleiter Benedikt Wirtherle in der Mitgliederversammlung im Übungsraum.

Insgesamt seien 2897 ehrenamtliche Stunden geleistet worden von den 16 Aktiven und einigen Senioren. Und die nächste große Herausforderung steht an. Der Vorsitzende, Bürgermeister Wolfgang Zoll, und sein Stellvertreter Markus Blum erklärten, dass dringend ein neues Fahrzeug benötigt werde. Die Kosten dafür bezifferte Blum mit rund 30.000 Euro plus 10.000 Euro für den Ausbau. Geplant sei die Anschaffung eines Kleintransporters, in dem sieben Personen mitfahren könnten und der zugleich genügend Platz im Kofferraum für Material biete. „Das ist für Einsätze absolut ausreichend“, so Blum. Die Mitglieder stimmten zu.

Zoll meinte: „Das ist ein beträchtlicher Batzen gemessen am Gesamtetat. Für das Fahrzeug müssen wir auf die Rücklagen zurückgreifen.“ Doch bei einem Kassenstand von rund 60.000 Euro blieben dann immerhin noch zirka 20.000 übrig. Kassiererin Margot Wedelich rechnet im laufenden Jahr mit einem Gewinn von rund 1000 Euro, im Vorjahr waren es 5000. Zudem werde es wohl für das neue Fahrzeug noch einen Zuschuss vom Kreisverband geben. Dies bestätigte die Kreisbereitschaftsleiterin Renate Brugger.

Um die Finanzen wird sich künftig Peter Deggelmann kümmern. Er wurde ebenso einstimmig von der Versammlung zum neuen Kassierer gewählt wie Nicole Peter zur neuen Bereitschaftsleiterin und Beisitzerin und Adolf Stein als Vertreter des gut laufenden Jugendrotkreuzes im Vorstand. Im Amt bestätigt wurden Zoll, Blum, Wirtherle, Schriftführer Günter Glas. Beisitzer Armin Okle und Bereitschaftsarzt Doktor Robert Weindel. Zoll verabschiedete Margot Wedelich nach zwölf Jahren mit großem Dank. „Sie haben das toll gemacht, umsichtig und gewissenhaft.“