Was sich in Allensbach seit Jahren bewährt hat und zuletzt ebenso in Radolfzell, versucht nun auch die Gemeinde Reichenau. Im Busverkehr innerhalb der Gemeindegrenzen wird ein Ein-Euro-Ticket eingeführt.

Spätestens Mitte 2020 soll es so weit sein

Wann genau, ist zwar noch offen, doch spätestens Mitte des Jahres 2020 soll es so weit sein, sagte Hauptamtsleiter Mario Streib in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Gremium stimmte einhellig zu, obwohl die Gemeinde den Fehlbetrag zum eigentlichen Tarif von 2,55 Euro pro Fahrt an den Verkehrsverbund Hegau-Bodensee (VHB) erstatten muss.

Um diesen Abmangel decken zu können, will die Gemeinde zunächst 10 000 Euro im Haushalt 2020 einplanen. Mario Streib und Bürgermeister Wolfgang Zoll erklärten, man erhoffe sich dadurch eine Förderung des und mehr Fahrgäste im Öffentlichen Nahverkehr. „Wir hoffen natürlich, dass es auch Tagesgäste mehr nutzen“, so Streib.

Das sagen Fahrgäste: Wolfgang Braun, ein Busfahrgast, den der SÜDKURIER beim Einsteigen in Oberzell befragte, sagte erfreut: „Das ist natürlich super.“



Die 84-jährige Hadwig Fickenscher, die in Oberzell wohnt und öfter mit dem Bus nur bis Mittelzell fährt, ist ebenso freudig überrascht: „Das ist mal eine gute Sache, das ist ja prima. Da freue ich mich. Da tut man für die Alten auch mal etwas.“



Sie könne aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Auto oder Fahrrad fahren. Und 2,55 Euro für eine Fahrt sei schon viel, zumal die Rückfahrt ja noch einmal dasselbe koste.

Das ist das bisherige Prinzip: So dürften das viele andere ähnlich sehen. Denn bisher zahlen Fahrgäste im Bus immer gleich viel, egal wie weit sie fahren: Ob nur vom Restaurant Kreuz in Oberzell zum Museum in Mittelzell oder von dort zum Campingplatz, was alles recht kurze Strecken sind, oder aber auch vom Museum über den ganzen Inseldamm bis nach Wollmatingen.



Dieses Missverhältnis hatte jüngst schon die frühere Freie-Liste-Gemeinderätin Ines Happle-Lung im Gespräch mit dem SÜDKURIER angesprochen. Im Gemeinderat hatte zuletzt Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler) die Einführung eines günstigeren Tarifs innerhalb der Gemeinde angeregt.



Sonst müssten Fahrgäste zum Beispiel auch von der Waldsiedlung ins Gewerbegebiet Göldern oder zum Bahnhof ab Januar 2020 mit den neuen Buslinien und der besseren Anbindung für eine recht kurze Strecke den vollen Preis bezahlen.



Sauer-Böhm äußerte sich nun auch erfreut, dass die Verwaltung ihre Anregung so schnell aufgegriffen und bearbeitet habe. Denn klar sei, dass der Landkreis die neuen Buslinien auch eher erhalten werde, wenn sie rentabel seien.



Deshalb sei es wichtig, das neue günstige Angebot zu bewerben. Der Bürgermeister stimmte zu. „Wir kriegen eine jahrelang gewünschte Anbindung, aber sie muss auch genutzt werden.“

Neue Linie Die Busverbindungen in der Gemeinde Reichenau sollen ab Januar 2020 um einiges attraktiver werden. Der Takt wird in den Hauptverkehrszeiten verdichtet. Und vor allem die Waldsiedlung wird wieder besser angebunden – an den Bahnhof und die Insel Reichenau. Die neue Linie 204 verbindet künftig direkt die Insel und die Waldsiedlung. Die Linie 203 führt von Allensbach über die Waldsiedlung und den Bahnhof bis nach Wollmatingen. Durch den neuen Ein-Euro-Tarif dürfte der ÖPNV noch attraktiver werden. Wobei die Gemeinderätin Britta Sauer-Böhm (Freie Wähler) anregte, dass auch die Haltestellen entsprechend mit Wartehäuschen als Wetterschutz aufgewertet werden sollten. So zum Beispiel der neue Busstopp an der westlichen Ausfahrt der Waldsiedlung zur B 33, aber auch die provisorischen Haltestellen im Umfeld des Bahnhofs, die es dort ab 2020 bis zum endgültigen Umbau geben soll.