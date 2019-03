Das Beste aus 125 Jahren und noch mehr: Rund 50 Gruppen gestalten den Umzug auf der Reichenau. Wir haben die Bilder.

Bild: Zoch, Thomas

Eine sehr schöne Gruppe waren diese Space-Rattä, die in ihrer großen Rakete diverse Astronauten auf Testflug schickten – hier Grundel-Präsident Berndt Wagner als Prinz Karneval.

Bild: Zoch, Thomas

Auch diese kleine Elefantenherde wollte sich das närrische Spektakel auf der Reichenau nicht entgehen lassen. Es kamen auch wieder viele Besucher aus den umliegenden Orten zum Umzug auf die Insel.

Bild: Zoch, Thomas

Die alten Grundele-Frauien hatte eine schöne Lustiger-August-Gruppe gebildet und versorgte dei Besucher später mit Kaffee und Kuchen.

Bild: Zoch, Thomas

Diese hübsche Hippie-Gruppe hatte ihren eigenen Bus dabei – in Einzelteilen.

Bild: Zoch, Thomas

Viele junge Reichenauer machten mit beim Umzug mit dem historischen Motto S'Bescht us 125 Johr Auer Fasnacht – so wie diese hübsche Piratengruppe.

Bild: Zoch, Thomas

Viele schöne Wägen gab es zu sehen beim Reichenauer Umzug – so wie diesen Planwagen aus dem Wilden Westen.

Bild: Zoch, Thomas

Die Schweinegruppe – hier ein kleiner Teil davon – durfte natürlich nicht fehlen. Sie macht seit 20 Jahren beim Reichenauer Umzug mit.

Bild: Zoch, Thomas

Die kleinen Mäschgerles unter den Besuchern warteten natürlich auch auf Süßes. Und davon gab es reichlich.

Bild: Zoch, Thomas

Diese junge Gruppe hatte den alten Reichenauer Fasnachtsschlager von Herbert Koch "Wir fahren zum Mond" aufgegriffen und ergänzt mit "und hol'n uns dort nen Kater".

Bild: Zoch, Thomas

Das Beste aus 125 Jahren Auer Fasnacht hieß das Reichenauer Motto. Diese junge Gruppe blickte voraus und machte das Beste der nächsten 125 Jahre.

Bild: Zoch, Thomas

Eine Band hatte sich spontan für den Umzug formiert und spielte Tequila. Die Gruppe von alten, jammernden Wiebern, die davor liief, vergaß da zweitweise ihre Schmerzen und kam ins Tanzen.

Bild: Zoch, Thomas

Diese Band hatte sich spontan für den Umzug formiert und spielte Tequila.

Bild: Zoch, Thomas

Diese alten Wieber jammerten und klagten über Schmerzen, aber Spaß hatten sie beim Umzug natürlich doch.

Bild: Zoch, Thomas

Sehr schön war diese große, junge Giraffengruppe. Von hrem großen Wagen aus hatte sie den Überblick über 125 Jahre Auer Fasnacht.

Bild: Zoch, Thomas

Der Elferrat und seine Frauen hatte Häser quer durch die Auer Fasnachtsgeschchte gewählt. Präsident Berndt Wagner (Mitte) kam als Prinz Karneval.

Bild: Zoch, Thomas

Am Ende des Bühnenprogramms sangen die Quizteilnehmer und Elferräte gemeinsam mit den närrischen Besuchern das Grundele-Lied.

Bild: Zoch, Thomas

Beim bekannten Kinderspiel 1, 2 oder 3 traten Teams aus Mittel-, Nieder- und Oberzell gegeneinander an zu Fragen aus der Reichenauer Fasnachtshistorie. Am Ende waren alle Sieger und somit vor allem auch die Auer Fasnacht.

Bild: Zoch, Thomas

Vor dem Reichenauer Umzug füllte sich die Ergat immer mehr mit närrischen Besuchern – heir eine juneg Chamäleon-Gruppe mit Maus und Pilot.

Bild: Zoch, Thomas

Der Festplatz Ergat füllte sich vor dem Reichenauer Festumzug mit dem Motto S'Bescht us 125 Johr Auer Fasnacht immer mehr. Die meisten närrischen Besucher kamen selbst in Häsern – so wie diese Punks mit Hund.

Bild: Zoch, Thomas

Der Radfahrverein Georgia kam als Jubiläums-Gartenzwerggruppe.

Bild: Zoch, Thomas

Bild: Zoch, Thomas

Noch weiter in die Vergangenheit zurück ging diese Gruppe und machte die Elfer von vor 1250 Jahren.

Bild: Zoch, Thomas

Mehrere hundert Zuschauer hatten sich an der Ergat eingefunden und ihren Spaß am Reichenauer Umzug.

Bild: Zoch, Thomas

Diese junge Top-Gun-Gruppe hatte auf ihrem Wagen eine große Rakete dabei.

Bild: Zoch, Thomas

Die hübsche Kerzen- und Tortengruppe sang dem Narrenverein Happy Birthday in Marilyn-Monroe-Manier. Fasnachtsbetriebsleiter Ralf Schlotzi Blum (links) wurde dabei fast so nervös wie einst Präsident Kennedy.

Bild: Zoch, Thomas

Mehrere hundert kleine und große Narren verfolgten das Bühnenprogramm auf der Ergat.