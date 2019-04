Reichenau Grünes Licht für den umstrittenen Carport am Hotel Mein Inselglück

Nach langem Hin und Her hat eine Mehrheit des Reichenauer Gemeinderats nun zugestimmt, dass die Betreiber des Hotels Mein Inselglück im Zuge einer Erweiterung einen Carport in der östlich gelegenen Wiese bauen dürfen, ohne dass dieser komplett in der Erde verschwinden muss.