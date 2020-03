Die gute Nachricht sorgte für Schlagzeilen vor Weihnachten: Die Gemeinde Reichenau plant westlich des Lindenbühls ein rund sechs Hektar großes Neubaugebiet, das teilweise für sozialen Wohnungsbau genutzt werden soll. Für rund 4,5 Millionen Euro hat sie dem Land die Grundstücke mit Grünland abgekauft.

Das neue Baugebiet Lindenbühl-West. | Bild: SK

Doch nun protestiert die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen das Vorhaben. Wobei die Vorsitzende Irene Strang betont: „Für uns ist nicht das Problem, dass diese Bebauung stattfindet.“ Aber sie meint, das von der Gemeinde gewählte Baurechtsverfahren sei nicht konform mit Europarecht und verhindere ein flächensparendes, verdichtetes Bauen.

Paragraf 13b galt nur bis Ende 2019

Die Gemeinde will einen Bebauungsplan für das Neubaugebiet Lindenbühl-West erstellen – allerdings nach dem Paragrafen 13b des Baugesetzbuches, der ein beschleunigtes Verfahren ermöglicht. Dieser Paragraf galt nur zeitweise und lief Ende 2019 aus. Deshalb hat der Gemeinderat noch im Dezember den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

Der BUND protestiert in einem Schreiben, das an Bürgermeister Wolfgang Zoll und alle Räte ging, gegen dieses beschleunigte Verfahren, weil es nicht konform mit dem Europarecht sei, wonach gewisse Umweltvorschriften einzuhalten seien. „Durch Wegfall der Umweltprüfung und Verzicht auf die Erstellung eines Umweltberichts findet eine korrekte und gerechte Abwägung mit den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes nicht statt“, schreibt Strang.

BUND wünscht bessere Ausnutzung

Dies gelte in diesem Fall ganz besonders wegen der Nähe zum Schutzgebiet Wollmatinger Ried, weshalb auch Belange der Biotopvernetzung beachtet werden müssten. „Eine Artenschutzprüfung kann daher keineswegs unterlassen werden“, meint Strang. Zudem sei der mögliche Verzicht auf Ausgleichsmaßnahmen für die Bebauung und Versiegelung von naturnahen Flächen nicht tolerierbar.

Zudem moniert Irene Strang ein Verfahren nach Paragraf 13b, weil dieser einer verdichteten Bebauung und damit einem schonenden Umgang beim Flächenverbrauch entgegen stehe. Es könnte nur ein Bruchteil der Fläche bebaut werden, so Strang.

Reichenau Einigung bei Reichenauer Haushalt für das Jahr 2020: Neues Baugebiet soll große Gewinne bringen Das könnte Sie auch interessieren

So stehe auch bereits im Aufstellungsbeschluss der Gemeinde, dass „eine Grundfläche von weniger als 10 000 Quadratmeter entstehen“ solle. „Eine so schlechte Ausnutzung ist nicht mehr zeitgemäß“, meint Strang. „Ein positiver Beitrag zur Deckung des dringenden Bedarfs an kostengünstigem Wohnraum wird verfehlt.“

Und zudem weist sie darauf hin, dass ja bereits circa zwei Drittel der Fläche im aktuellen Flächennutzungsplan (FNP) für Wohnbebauung vorgesehen seien. Daher könnte der Bebauungsplan auch in einem normalen Verfahren aus dem FNP entwickelt werden.

Zoll spricht von Missverständnis

Der Bürgermeister hält das Ganze für ein Missverständnis. Es gehe der Gemeinde darum, die ganzen sechs Hektar zu überplanen. Und gerade die rund zwei Hektar im Nordwesten bei der Gärtnerei des ZfP, die im FNP nicht für Bebauung vorgesehen seien, könne man nur über den Paragrafen 13b einbeziehen. Sonst müsse die Gemeinde warten, bis der FNP fortgeschrieben sei, was ein zusätzliches Verfahren wäre.

Er betont: „Es soll eine verdichtete Bebauung geben.“ Das stehe als Abmachung im Kaufvertrag und sei Bestandteil des Ratsbeschlusses. Und es seien auch umweltrechtliche Untersuchungen geplant – zum Beispiel über den Artenbestand oder zum Lärm. Wie das Gebiet bebaut werden könnte, soll ein städtebaulicher Wettbewerb klären. Die Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen.

Ist der Plan falsch?

Strang hält die Wahl eines Baurechtsverfahrens nach 13b trotzdem für einen Fehler. Wenn es dabei nur um die kleinere Fläche gehen soll, dann verstehe sie nicht, warum im vorliegenden Planentwurf zum Aufstellungsbeschluss die ganze Fläche umfasst sei. „Dann ist der Plan falsch.“