Reichenau Anbau im Plan, aber Balken im Rathaus-Flügel morscher als gedacht: Im Winzerkeller ist noch viel zu tun

Der Reichenauer Winzerverein muss seine Sanierungspläne ändern, weil die Schäden im Südflügel des Rathauses gravierender sind als gedacht. Er denkt auch über alternative Standorte nach. Der Bau eines Verkaufsraums für Wein aber liegt im Plan.

Bei der derzeit laufenden Sanierung des Westflügels des Reichenauer Rathauses haben die Fachleute eine unliebsame Entdeckung gemacht. In der südwestlichen Ecke des früheren Klostergebäudes aus dem 17. Jahrhundert, dort wo bisher das Grundbuchamt war, seien die Schäden in den alten Holzbalken und das Problem mit Feuchtigkeit im Mauerwerk gravierender als gehofft, so Bettina Grathwohl vom Ortsbauamt. Deshalb habe die Gemeinde nun auch den kompletten Südflügel untersuchen lassen, wo die Winzerverein-Genossenschaft im Untergeschoss ihren Winzerkeller mit Weinproduktion und Verkauf hat – mit ernüchterndem Ergebnis: „Im Südflügel hat man ein etwas heftigeres Schadensbild entdeckt“, so Grathwohl. Schon in den vergangenen Jahren waren hier Stützbalken angebracht worden, um Zeit zu gewinnen, denn dass es Schäden in den alten Deckenbalken gibt, war bereits länger bekannt. Jedoch: „Jetzt hat man das konkrete Schadensausmaß aufgenommen“, so Manfred Krämer, der Geschäftsführer des Winzervereins.

Grathwohl erklärt, es handele sich um Schäden durch Pilzbefall und Käfer, wie sie in so alten Gebäuden nicht unüblich seien. Was nichts daran ändert, dass in nicht allzu ferner Zukunft etwas getan werden müsse, um die Bausubstanz zu erhalten. Die Gemeinde erarbeite deshalb derzeit ein Sanierungskonzept mit Sachverständigen und Fachingenieuren, wie der Kellerbereich in mehreren Bauabschnitten saniert werden könnte. Dabei gehe es zunächst um das Problem, wie man die Feuchtigkeit aus den Wänden bekommen könne. „Sonst hat es keinen Zweck, neues Holz einzubauen“, so Grathwohl. Das Konzept solle in vier bis fünf Wochen fertig sein, die Sanierung sei aber frühestens ab 2020 denkbar. Denn zum einen müsste die Gemeinde erst mal die Finanzierung klären. Zum anderen solle das Konzept so umsetzbar sein, dass der Winzerverein theoretisch dort parallel dazu weiter Wein produzieren und lagern könne.

Wobei Krämer anmerkt, es sei offen, ob der Winzerverein dies dann auch wolle. „Es ist alles in der Schwebe.“ Eine Möglichkeit wäre, eine Zeitlang die Produktion anderswohin zu verlagern. Doch man suche auch nach möglichen dauerhaften Alternativen für den Winzerkeller. „Wir sind zunächst mal dabei, Standortmöglichkeiten zu eruieren.“ Und wenn sich etwas fände, müsste man mit Fachleuten klären, ob es für den Winzerverein finanzierbar wäre. Wobei es solche Planungen schon seit ein paar Jahren gebe, weil man ja wusste, dass es Schäden gibt. Doch durch die nun klaren Fakten bekomme das Ganze mehr Brisanz, erklärt Krämer: „Die Zeiträume, in denen wir handeln müssen, sind enger.“

Einstweilen habe die Gemeinde an besonders betroffenen Bereichen Notvorkehrungen getroffen. An manchen Stellen seien an die morschen Balken dicke Hölzer montiert worden, wenn darunter große Weintanks aus Metall sind. Dadurch könne man beobachten, ob und wie sich das alte Holz bewege. Und wenn die Balken stärker nachgeben, könnte dies zunächst durch die Weintanks aufgefangen werden, erklärt Grathwohl. An anderen Stellen wurden neue Balken längs zu den alten montiert und darunter Metallstangen als Stützen aufgestellt.

Derweil gehen die Sanierungsarbeiten im Westflügel einigermaßen planmäßig voran, berichtet Grathwohl. Bis Ende des Jahres sollen diese nach Möglichkeit abgeschlossen werden. Hier gebe es Schäden im erwarteten Zustand. Es gebe nur eine leichte Verzögerung, weil sie noch auf genauere Auskünfte der Sachverständigen zum Zustand der Holz- und Mauerbauteile warte. Die Schäden in den Deckenbalken des Untergeschosses seien natürlich erst besser sichtbar geworden, nachdem die Bodenbeläge entfernt waren. Davon sei aber auch der Winzerverein betroffen. Denn dieser plant im Untergeschoss unter dem Probelokal einen neuen Verkaufsraum in der ehemaligen Feuerwehrgarage, die ihm bisher als Weinlager diente, so Krämer. Um den Verkaufsraum größer zu gestalten, komme noch ein Anbau davor. Dort, wo bis vor einigen Jahren zwischen Klosterhof und Münsterplatz eine öffentliche Toilettenanlage war. Die Umrisse des Anbaus sind am Boden schon zu erkennen. „Nach Ostern kann die Bodenplatte gegossen werden“, so Grathwohl. Nur der Bereich der alten Garage, der schon entkernt sei, sei noch nicht freigegeben, weil eben hier noch die Auskünfte der Sachverständigen abzuwarten seien.

Der Winzerverein hoffe, dass der neue Verkaufsraum im Herbst 2018 eröffnet werden kann, so Krämer. Durch den neuen Standort erwarte man, von Kunden besser wahrgenommen zu werden. Zudem solle das Ambiente einladender sein als im Winzerkeller. Vermutlich werde man dann auch im neuen Raum Weinproben anbieten, so Krämer. „Man muss schauen, wie praktikabel das ist.“

Neuer Wein und alte Tradition

Der Winzerverein blickt auf eine lange Tradition zurück – und hat Wachstumspläne.