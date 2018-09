C. Schwarzer ist ein Mensch, der mit Mimik nicht viel anfangen kann. Auch nicht mit Gefühlen. Überhaupt sind ihm Menschen eher suspekt. Er meidet den näheren Umgang, wo er kann. Dabei ist der 22-Jährige sehr eloquent, Worte beherrscht er. Was für ihn nicht gut ist und woran er erkrankt war, wusste er allerdings lange nicht.

Schwarzer, der seinen vollen Namen nicht nennen möchte und sich daher auf den Nachnamen beschränkt, ist seit zwei Monaten Patient auf Station 34 des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) Reichenau. Seine Diagnose kennt er genau. Erkrankt ist der junge Mann an einer akuten polymorphen Psychose mit Affektinstabilität und depressiven Episoden. Alternativ und leichter zu verstehen: seine Symptomatik ist ein Teilaspekt des Asperger Autismus.

Von der Terrasse der WG auf Station 34 geht es direkt in den Park. Sich in der Natur aufhalten tut psychisch Erkrankten gut, aber nicht nur ihnen. | Bild: Wagner, Claudia

Auffällig wurde seine Erkrankung erst, als er nach Konstanz zog, um zu studieren. "Ich habe hier gelebt, war aber nicht leistungsfähig, hatte Depressionen, Angstattacken und konnte die Wohnung nicht verlassen. Das wurde immer schlimmer". Ihm sei klar geworden, dass er ein Problem hatte, versuchte aber, selbst damit klar zu kommen.

Als Suizidgedanken hinzu kamen, schrieb er einer Bekannten offen über seinen Zustand. "Sie hat mich dann zugetextet und nicht locker gelassen, bis ich mich beim ZfP meldete." Seither sind zwei Monate vergangen und es geht Schwarzer besser. Er nehme allerdings Antidepressiva und Schlafmittel, räumt er ein, ganz zufrieden macht ihn das nicht. Sein Fuß wippt auf und ab; dass er Gefühlen wenig Beachtung schenkt, heißt nicht, dass er keine zeigt.

C. Schwarzer faltet während des Gesprächs seine Hände auf dem Tisch der ZfP. Gesten und Mimik hat er durch Lektüre von Büchern trainiert. Intuitiv beherrscht er sie nicht. | Bild: Wagner, Claudia

Das mit den Menschen ist für den Physikstudenten ein hochkomplexes Feld. "Ich sehe soziale Interaktion eher wie eine Art Spiel – wenn man eine Münze in einen Automaten wirft und zusieht, was passiert". Die Zuschauerrolle entspricht ihm. Manchmal teste er Menschen aus, um zu sehen, wie sie reagieren, dazu verhalte er sich dann provokativ. Überhaupt, die Provokation: Er diskutiere gern und vertrete radikale Positionen rassistischer oder sexistischer Art. Auch das helfe dabei, andere herauszufordern.

Als aus Nicolas plötzlich Luzifer wurde

Menschen zu provozieren, kommt Nicolas A. nicht so schnell in den Sinn. Manchmal aber provoziert sein Verhalten. Seinen aktuellen Aufenthalt im ZfP verdankt er einer psychotischen Episode, in der er sich für Luzifer hielt. "Ich habe Lichter gesehen und bin dem Impuls nachgegangen", erzählt er. Er habe dann Lilith, Luzifers Frau, gesucht und gemeint, sie in einem Mädchen, das er im Bus sah, zu erkennen.

Der jungen Frau sei er bis zu ihrer Arbeitsstelle gefolgt. Dort wartete er auf sie in einem dem Arbeitsplatz zugehörigen Restaurant. "Die Leute dort haben mich freundlich aufgenommen, ich bekam sogar umsonst zu essen", sagt er über seine Erinnerungen an diesen Tag. Irgendwann habe jemand doch die Polizei gerufen, die sorgte dann dafür, dass Nicolas A. von seinem Vater abgeholt wurde. "Im Auto ging es mir dann komisch, ich fühlte mich wie ein Vampir."

Nicolas A. auf dem Balkon der Soteria im ZfP Reichenau. Dort leben die Patienten wie in einer Wohngemeinschaft. | Bild: Wagner, Claudia

Episoden wie diese treten immer dann auf, wenn Nicolas A. seine Medikamente absetzt, was er hin und wieder tut. Jetzt sind die Medikamente wieder eingestellt. Allerdings höre er nun Stimmen, vermutlich eine Nebenwirkung der Medikamente, für ihn ein extremer Stressfaktor. Die Psychose ist ein Zustand, in dem man außerhalb der Realität steht, episodisch und wiederkehrend, erläutert Daniel Nischk, psychologischer Psychotherapeut am ZfP.

Ausgelöst werde sie oft durch Cannabiskonsum, wie auch bei Nicolas. Die Droge sei aber nicht die Ursache. Die genauen Ursachen seien, wie bei den meisten psychischen Erkrankungen, unbekannt. Es sei ein Zusammenspiel von biologischen und Umweltfaktoren. Stress oder Traumatisierungen in der Kindheit können begünstigende Faktoren sein. "Letztlich wissen wir nicht, warum jemand die eine oder die andere psychische Störung entwickelt".

In der Soteria leben die Patienten wie in einer WG

Gegen 12 Uhr wird der Tisch gedeckt, es riecht nach Essen. Die beiden jungen Männer haben die vergangenen acht Wochen in der Soteria verbracht, ein Behandlungskonzept, das auf soziale Interaktion setzt. "Wir gehen davon aus, dass ein soziales Milieu eine heilsame Umgebung ist, um aus einer Psychose oder Depression herauszukommen", erläutert Nischk.

Hier sieht es wirklich wie in einer WG aus. | Bild: Wagner, Claudia

Die jungen Erkrankten leben in einer Art WG, teilen sich Haushaltsdienste und unternehmen gemeinsam Ausflüge. Die medikamentöse Behandlung spiele eine geringere Rolle als sonst, ergänzt Nischk. In deutschen Psychiatrien sei das Konzept bisher noch selten.

Nicolas ist erleichtert, dass er sich ab kommender Woche wieder mit seinem Alltag beschäftigen darf. Immerhin habe er drei Monate in der geschlossenen Abteilung verbracht, bevor er auf Station 34 kam. "Ich habe auch schon einen Plan", sagt er. Zunächst will er ein Jahr in der Reha-Einrichtung Christiani am Hochrhein verbringen, evangelische Theologie studieren, "wobei ein Gottesdienst bei mir eher einer Phliosophie-Stunde gliche".

Im Wohnzimmer der Soteria können die Patienten miteinander Zeit verbringen. | Bild: Wagner, Claudia

C. Schwarzer hat größere Bedenken. "Ich halte mich nicht unbedingt für komplett handlungsfähig", formuliert er es. WG-Kollegen, der tägliche Einkauf, Partymusik, all dies ist ihm zu viel, zu laut, zu grell, die Menschen zu oberflächlich.

"Am entspanntesten sind die Kiffer"

Beide Patienten haben Erfahrungen mit Ausgrenzung gemacht. Mobbing kennen sie aus der Schule. Schwarzer hat die Schulzeit als schwierig in Erinnerung, er wollte meist allein sitzen. Als launisch, opportunistisch, unzuverlässig bezeichnet er den Großteil seiner Mitmenschen. "Man verliert Freunde durch die Krankheit", bestätigt Nicolas A.. Es gebe Kollegen, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten.

Erfahrungen mit Halluzinationen scheinen der Toleranz auf die Sprünge zu helfen. "Am entspanntesten sind die Kiffer, aber ich kiffe jetzt nicht mehr", sagt er. Es bleibt die Hoffnung auf neue Kontakte. Nicolas hat sich auf einem Dating-Portal angemeldet und ist dort in Kontakt mit einem Mädchen. Daraus könnte etwas werden, meint er vorsichtig. Über seine Psychose habe er sie schon aufgeklärt. Zur Sicherheit.

