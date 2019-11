Das sind die Änderungen der Busfahrpläne ab 2020

In der Gemeinde Reichenau gibt es ab Januar 2020 zwei neue Buslinien. Die Linie 203 fährt von Allensbach über die Waldsiedlung und den Bahnhof in Richtung Wollmatingen , mehr oder weniger stündlich, so Bürgermeister Wolfgang Zoll . Zudem fahre diese in der Regel im Lindenbühl über die Lindenallee und die Feursteinstraße. Nur ein paar Kurse früh morgens und spät abends würden stattdessen direkt über die Kindlebildstraße fahren. Die Linie 204 ersetze den bisherigen Inselbus, fahre aber nun nicht mehr bis Wollmatingen, sondern von der Insel über den Bahnhof zur Waldsiedlung. Diese Linie verkehre in der Regel stündlich, in Zeiten des Berufsverkehrs morgens und am frühen Abend im Halbstundentakt.