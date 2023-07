Mit ihren zahlreichen Gebäuden bietet die Mettnau-Kur die ideale Voraussetzung, um Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Mit der Inbetriebnahme von vier weiteren Anlagen kommt man nun der eigenen Unabhängigkeit ein bisschen näher. Und obendrein dem selbst auferlegten Wunsch der Stadt Radolfzell, bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein.

324.000 Kilowattstunden pro Jahr

Die Installationen erfolgten auf den Dachflächen des neuen Therapiegebäudes und dem Haus E der Hermann-Albrecht-Klinik sowie dem Restaurant Strandcafé, dem Haupthaus und Therapiegebäude der Klinik Seehalde und dem Hauptgebäude der Werner-Messmer-Klinik. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 615.000 Euro. Die Anlagen haben eine Gesamtleistung von 354 Kilowatt und eine Jahresproduktion von 324.000 Kilowattstunden.

Mit dieser Leistung können immerhin zwölf Prozent der Gesamtstrommenge der verschiedenen Einrichtungen der Mettnau-Kur gedeckt werden. Die Hauptmenge wird aber weiterhin von den bestehenden Blockheizkraftwerken, die die Kur unter anderem für ihre Bäder betreiben muss, geliefert.

Der Großteil des Stroms wird selbst benötigt

Die größte der vier Teilflächen findet sich auf dem Flachdach der Werner-Messmer-Klinik. Die dort installierten Module sind mit einer Ost-West-Ausrichtung perfekt ausgerichtet, sodass über den gesamten Tag Sonnenstrom produziert werden kann. Etwa 75 Prozent der dort produzierten Energie verbraucht die Kur im direkten Betrieb.

Und bei den aktuellen Solaranlagen soll es nicht bleiben: So wird die Kur nach Auskunft von Direktor Eckhard Scholz „in den nächsten Jahren weiterhin in die Photovoltaik auf den eigenen Dachflächen investieren“, wie er jetzt auf einem Pressetermin vor Ort sagte. Damit könnte man das aktuelle Potential nach seiner Schätzung noch einmal verdoppeln.

Generell richtet sich der Ausbau aber auch nach dem Zustand der Dächer. Man hat bisher nur Flächen genutzt, die in den nächsten fünf Jahren absehbar nicht saniert werden müssen. Dementsprechend wird die Installation weiterer Flächen sich daran orientieren, wann ohnehin eine Reparatur an den Dachflächen vorgenommen werden muss. Die Stadt ihrerseits hat bereits angekündigt, dass die nächste in die Umsetzung gehende Dachfläche sich auf dem Friedrich-Hecker-Gymnasium befindet, wie OB Simon Gröger erklärte.