In Stahringen ist die Welt noch in Ordnung. Was auf der einen Seite schön ist, führt allerdings dazu, dass bestehende Probleme nicht ernst genommen werden. Probleme wie zum Beispiel die fehlende Digitalisierung der Schule. Luxusprobleme könnte man sagen.

Auch eine kleine Dorfschule muss digitaler werden

Doch Petra Wieshoff, Rektorin der Grundschule im Radolfzeller Ortsteil Stahringen, und ihre Kollegin Rahel Andresen, sehen das anders. Sie wollen die kleine Dorfschule in die digitale Welt führen und die Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, sehen sich aber mit der Fülle an Anforderungen etwas allein gelassen.

Bilinguale Grundschule Die Grundschule Stahringen ist die einzige bilinguale Grundschule in der Region. Das bedeutet, dass die Fächer Musik, Sport und Kunst in englischer Sprache stattfinden und Kinder so spielerisch und ohne Vokabeln zu lernen die Fremdsprache erlernen können. Für den englischsprachigen Unterricht brauche man oft Materialien aus Großbritannien, berichtet Schulleiterin Petra Wieshoff. Da wünsche sie sich ein etwas einfacheres Prozedere bei der Bestellung dieser Unterlagen durch den Schulträger, also der Stadt Radolfzell.

Vor einem Jahr wollte die Rektorin zusammen mit dem Kreismedienzentrum endlich den lang ersehnten Medienentwicklungsplan ausarbeiten, um Fördergelder für die Anschaffung neuer Technik bewilligt zu bekommen.

Erst muss ein Medienentwicklungsplan stehen, dann gibt es Geld

Denn anders als von der Landesregierung vorgegeben, fordert die Stadt Radolfzell erst einen vollständigen Medienentwicklungsplan, bevor einem Anspruch auf Fördergelder stattgeben wird. Das Land erlaubt es aber, den Plan auch bei der Endabrechnung nachzureichen, damit die Schulen schneller mit der Digitalisierung beginnen können.

Corona hat die Digitalisierung ausgebremst

Doch dann kam Corona, der Termin wurde abgesagt, und das Kreismedienzentrum ist seitdem voll ausgelastet und gefordert. „Alleine schaffen wir das hier nicht“, so Wieshoff. Die Grundschule Stahringen hat 37 Schüler, die von drei Lehrerinnen unterrichtet werden. Keine davon ist eine ausgewiesene Technik-Expertin. Der nächste Termin im Kreismedienzentrum sei in diesem Monat geplant, sagt Petra Wieshoff.

Acht Ipads für 37 Schüler

Über die Soforthilfen hat die Grundschule im vergangenen Jahr acht Ipads von der Stadt bekommen. Diese seien höchstens im Unterricht für bestimmte Projekte benutzt worden. Die Herausgabe an Schüler für den Fernunterricht hat die Schule bisher noch nicht in Erwägung gezogen, weil sie keinen Unmut zwischen den Familien schaffen wollte.

„Wir können nicht nach Bedürftigkeit entscheiden, weil es diese an unserer Schule nicht gibt“, erklärt Rahel Andresen. Wer solle also eins bekommen, damit es gerecht wäre? Das bedeute allerdings nicht, dass alle Schüler auch uneingeschränkten Zugang zu einem Endgerät haben, sagt Andresen. Diese müssten sie sich oft einen Computer mit Geschwistern oder Eltern teilen.

Kinder haben das digitale Lernen nie gelernt

Auch habe man wegen der wenigen Endgeräte in der Schule den Umgang im Unterricht nicht üben können. „Die Kinder brauchen noch viel Hilfe von den Eltern“, sagt Petra Wieshoff. Um Kinder und Eltern nicht zu überfordern, sei der digitale Anteil des Homeschooling noch recht gering. Die Kinder bekämen Leseübungen und könnten mit einer App arbeiten. Doch Arbeitsblätter blieben noch immer unerlässlich.

Rahel Andresen bemängelt vor allem die fehlende Wartung der technischen Einrichtung. Die Endgeräte seien auch mal defekt oder bräuchten ein Update, doch keiner sei da, der ihnen damit helfen könne. „In größeren Schulen gibt es vielleicht einen Kollegen, der sich privat gut auskennt, aber wir sind nur zu dritt, wir können das nicht leisten“, sagt sie. Da würde sie sich mehr Hilfe von der Stadt wünschen.

Wlan ja, aber auch nur ein Computer für alle

Die Grundschule sei zwar mit Wlan ausgestattet, aber es gebe nur einen einzigen Computer im Haus. Und zwar den der Rektorin. „Ich versuche schon seit Jahren, einen Lehrerarbeitsplatz für unsere Schule zu bekommen“, sagt Petra Wieshoff.

Auch entsprechende Fortbildungen für die Lehrer seien in dieser personellen Besetzung schwer durchzuführen. Unter diesen Voraussetzungen sei es schwer, die Kinder zeitgemäß zu unterrichten. Selbst den alten Beamer müsse man von Klassenzimmer zu Klassenzimmer tragen und aufbauen, das würde sehr viel Zeit kosten.