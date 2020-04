Wie zu erwarten war, hat die Stadt Radolfzell die eigentlich für Dienstag, 14. April, veranschlagte Gemeinderatssitzung im Milchwerk um eine Woche verschoben. Sie soll nun, mit identischer Tagesordnung, am kommenden Dienstag, 21. April, stattfinden. Ob dann noch die selben Regeln zur Ausgangsbeschränkung gelten ist unklar.

Die Schließung aller öffentlichen Einrichtungen sowie Geschäften und Restaurants gilt erst einmal bis zum 19. April. De Bundesregierung berät jetzt, ob die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens ausgereicht haben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen. Und ob man gewisse Regelungen ab kommender Woche lockern kann oder nicht.

Stadträte wollen nächste Woche teilnehmen

Klar ist auf jeden Fall, auch in der nächsten Woche wird es das Coronavirus geben und der enge Kontakt mit vielen Menschen stellt noch immer eine große Gefahr dar. Doch wollen die Stadträte ab nächster Woche ihre Arbeit langsam wieder aufnehmen. Die Sitzung am gestrigen Dienstag sei verfrüht gewesen, sagt Siegfried Lehmann, Fraktionsvorsitzender der FGL.

„Ich hätte erwartet, dass wir erst nach dem 19. April anfangen, über eine Sitzung zu sprechen“, sagt er. Dass Oberbürgermeister Martin Staab ohne Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden einen Termin in den Osterferien beschlossen hatte, verstehe Lehmann nicht. Auch nicht die Tagesordnung. „Da stehen Dinge drauf, die zu diskutieren sind, aber nicht unbedingt jetzt“, so Lehmann.

Lehmann will Themen nicht einfach durchwinken

Die Arbeit mit dem elektronischen Umlaufverfahren, bei dem nur die Tagesordnungspunkte angenommen werden, zu denen es keine Bemerkungen oder Einwände der Stadträte gibt, hält er für ein gutes Instrument, so lange die Themen dringend und unstrittig sind. „Wir haben nur dem zugestimmt, was auch wirklich dringend war“, sagt er.

Aber es sei nicht Sinn der Sache mit Hilfe des Umlaufverfahrens bestimmte Themen einfach ohne Diskussion durchzuwinken. Vor allem nicht, wenn sie zeitlich nicht dringend wären, so Lehmann. „Mit einer Notsitzung sollte keine Satzungsänderungen oder Gebührenordnungen beschlossen werden, das hat keine Eile“, sagt der FGL-Fraktionsvorsitzende.

Andere Fraktionen haben keine Einwände gehabt

Anders haben sich CDU, SPD, FDP und Freie Wähler verhalten. Sie haben den Themen im Umlaufverfahren zugestimmt. „Wir haben intern alle Punkte besprochen und haben auf Kommentare und Änderungswünsche verzichtet“, sagt Bernhard Diehl, Fraktionsvorsitzender der CDU.

Klar hätte man hier und da noch was gehabt, aber die Situation benötige eine Portion Pragmatismus, so Diehl. Norbert Lumbe, Fraktionsvorsitzender der SPD, erwartet kommende Woche eine kurze Sitzung mit wenig Diskussionen. Wichtig sei klar zu machen, dass dies keine Rückkehr zur Normalität bedeute. „Wir befinden uns noch immer in einer außergewöhnlichen Situation.“