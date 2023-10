Bei einem Unfall in der Karl-Wolf-Straße sind am Sonntagabend zwei Radfahrer verletzt worden. Laut der Polizei sei gegen 17.30 Uhr ein 85-Jähriger mit einem Pedelec in Richtung Mettnau gefahren. Auf Höhe des Wasserspielplatzes sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54 Jahre alten Mann mit einem Trekkingrad gekommen. Beide Radfahrer seien daraufhin gestürzt und hätten sich verletzt. Der 54-Jährige sei von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 85-Jährige habe seine Fahrt trotz leichter Verletzung selbstständig fortsetzen können.