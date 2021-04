von pm

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der Untertorstraße in Radolfzell schwer verletzt worden. Das gab die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 31-jährige Fahrer eines Seat Ibizas soll beim Öffnen seiner Türe nicht auf die beiden Frauen geachtet haben, die gerade mit ihren Pedelecs links an dem geparkten Auto vorbeifuhren. Eine 69-jährige Bikerin zog sich bei der Kollision mit der Fahrertür schwere Verletzungen zu.

Auch die zweite Radlerin, eine 80-jährige Frau, stürzte. Sie verletzte sich nach erster Einschätzung nur leicht. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen in umliegende Kliniken. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

Das Polizeipräsidium Konstanz bittet darum, sich bei Rückfragen unter (07531) 995-1012 oder konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de zu melden.