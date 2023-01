Zwei Fahrzeuge sind bei der Abfahrt der B33 auf die B34 am Montag zusammengestoßen. Beim Abbiegen auf die B34 Richtung Radolfzell sei eine 74-jährige Fahrerin mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 79-Jähringen zusammengestoßen, so die Polizei. Bei dem Aufprall seien beide Fahrerinnen leicht verletzt worden, weshalb sie in der umliegenden Klinik behandelt wurden.

Der entstandene Schaden durch den Zusammenprall wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.