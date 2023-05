„Das Publikum kann sich auf fröhliche Klänge im wunderschönen Monat Mai, wie Schubert das sagen würde, freuen“, lacht Antonia Miller. Die junge Pianistin wird in den beiden kommenden Konzerten das Collegium Musicum verstärken.

2022 hatte sie ihren Masterabschluss Klavier am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg gemacht. Mittlerweile hat sie zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen und ist mit Konzerttätigkeiten unter anderem in Paris, Budapest, Barcelona oder London erfolgreich. Ihre Klavierklasse schloss sie bei Cristina Marton-Argerich, die auch an der Jugendmusikschule Singen als Lehrerin tätig ist, in Augsburg ab. So kam schließlich auch der Kontakt mit dem Orchester zustande. „Cristina hatte die Idee, dass ich mit dem Collegium Musicum ein klassisches Konzert spielen könnte. Sie ist immer sehr interessiert daran, junge Musiker zu fördern und Studenten Möglichkeiten zu öffnen“, schwärmt Miller.

Haydn in der Abschlussprüfung

Bereits in ihrer Abschlussprüfung hatte Antonia Miller Joseph Haydns Klavierkonzert Nr. 11 D-Dur gespielt. Allerdings damals nur alleine oder mit einem weiteren Klavier als Begleitung. Nachdem das Stück nun eine Weile in Vergessenheit geriet, hat die Musikerin nun endlich die Gelegenheit, es mit zusammen einem Orchester aufzuführen. Sie erklärt: „So eine Zusammenarbeit ist ganz anders, als wenn man solo übt.“

Aber natürlich bringt diese Möglichkeit auch seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. „Man benötigt für sein so großes Konzert von Haydn Feingefühl, Leichtigkeit sowie auch Witz und Schnelligkeit für das gemeinsame Tempo. Es ist fast wie Kammermusik. Natürlich mit einer größeren Besetzung, trotzdem nicht so weit entfernt davon“, so die junge Musikerin im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Damit ist auch ein hoher Übungsaufwand verbunden, Miller hat jedoch noch eine Vielzahl weiterer Projekte nebenher am Laufen. „Ich habe das Glück, dass ich in den nächsten Monaten einige Solo-Rezitale in fantastischen Städten spielen kann“, berichtet sie bescheiden.

Zunächst einmal wird sie allerdings am 6. Mai im Hegau-Gymnasium Singen und am 7. Mai im Bürgersaal Stockach zu hören sein.