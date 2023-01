Gleich zwei Einsätze haben die Feuerwehr Radolfzell am Wochenende beschäftigt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sei am Samstag kurz vor 22 Uhr während einer Veranstaltung im Milchwerk die dortige Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte – die Ursache sei unbekannt. Dennoch sei das Gebäude durch die Feuerwehr kontrolliert worden, dabei sei im Kellerbereich ein leichter Dieselgeruch festgestellt worden. Da aber keine Gefahr erkennbar gewesen sei, habe ein Lüften der Räumlichkeiten ausgereicht. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge und 22 Einsatzkräfte.

Zum zweiten Einsatz sei es am Sonntag gegen 20.30 Uhr gekommen. In einem Gebäudekomplex an der Kasernenstraße seien durch angebranntes Essen auf einem Herd Brandmelder ausgelöst worden. Außer der Rückstellung der Brandmeldeanlage seien jedoch keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr nötig gewesen.