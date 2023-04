Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag auf der Radolfzeller Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, sei eine 19-jährige Autofahrerin in Richtung Oberdorfstraße unterwegs gewesen, als eine vor ihr fahrende 64-Jährige mit einem Dacia abbremste, um nach rechts abzubiegen. Dies habe die 19-Jährige allerdings zu spät erkannt und sei mit ihrem Auto in das Heck des Dacias geprallt.

Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls in einen angrenzenden Garten gerutscht und habe dort zwei Bäume beschädigt. Die beiden Autos seien nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall seien rund 12.000 Euro Schaden entstanden, berichtet die Polizei abschließend.