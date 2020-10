von Gerald Jarausch

Kürzlich wurden zwei altgediente Vereinsmitglieder des Karateclubs Dojo Radolfzell mit dem höchsten Meistergrad in ihrer Sportart ausgezeichnet. Karlheinz Bienek und Eduard Weigel erreichten den 5. Dan. Alles was danach noch folgt, gehört bereits in die Kategorie der Großmeister. Für diese achtbare Leistung haben sich die beiden 66 Jahre (Bienek) und 68 Jahre (Weigel) alten Männer etliche Jahre Zeit gelassen.

Als Karl-Heinz Bienek vor 47 Jahren im Alter von 19 Jahren mit dem Karatesport anfing, handelte es sich noch um eine exotische Sportart, die jedoch boomte. Der Karateclub Dojo Radolfzell existierte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal sechs Jahre. Die meisten der jungen Menschen kannten den Sport aus Eastern-Filmen mit Bruce Lee und wollten es ihrem Helden gleichtun.

Eine lebenslange Leidenschaft

Nicht so Karlheinz Bienek. Er kam indirekt über einen Klassenkameraden zum Karate, wie er sich erinnert. „Dieser Klassenkamerad war eigentlich eher unsportlich, aber er schloss erfolgreich bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften ab. Das wollte ich mir mal ansehen“, berichtet er. Aus der ersten Begegnung sollte sich eine lebenslange Leidenschaft entwickeln. Denn dem Karate blieb er sogar nach einer schweren Krankheit und zwei künstlichen Hüftgelenken treu.

Lieber Karate statt Fußball

Ähnliches gilt für Eduard Weigel. Er hatte als junger Mann nach dem Sportstudium keine Lust darauf Fußball zu spielen, was praktisch das einzige Sportangebot im damaligen Liggeringen war. Er kam 1980 zum Dojo Radolfzell und sollte dort ebenfalls praktisch sein ganzes Leben aktiv sein. Denn die beiden Radolfzeller Sportler sind immer noch gut in ihrem Sport, wie die jüngste Dan-Prüfung bestätigt.

Allerdings hat sich im Lauf der Jahre auch etwas Grundsätzliches in dem Sport geändert. Während in früheren Jahren den Übungen etwas schematisch-militärhaftes anhaftete, kommt es heute auf die individuelle Leistung an. Vereinfacht gesagt, übt jeder den Sport so aus, wie es seine körperlichen Voraussetzungen zulassen. Die sind bei den beiden Schwarzgurtträgern allerdings auf das Alter bezogen mehr als ordentlich. Ihre körperlichen Fähigkeiten führen sie nicht zuletzt auf das ganzheitliche Prinzip des Karates zurück.

Verletzungen sind die Ausnahme

Anders als man vielleicht erwarten könnte, handelt es sich um eine reine Wettkampfsportart. Etwaige Verletzungen rühren aus nicht korrekt ausgeführten Bewegungsabläufen und nicht aus dem Ziel, seinem Gegenüber Schmerzen zufügen zu wollen. Vor allem aber sprechen die zum Teil komplizierten Bewegungsabläufe Körper und Geist gleichermaßen an. Gleichzeitig müssen sich die Sportler in Disziplin, Selbstbeherrschung und Organisation üben. Nicht selten sind gute Karatekas auch daher in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Beruf, sehr erfolgreich.

Toni Dietl aus Vorbild

Trotz dieser positiven Eigenschaften leidet auch der Karatelub Dojo Radolfzell wie viele andere Vereine unter sinkenden Mitgliedszahlen. Zu den besten Zeiten hatte der Verein rund 400 Mitglieder, heute sind es gerade noch einmal 100. Dabei spielte auch eine besonders erfolgreiches Mitglied des Dojo Radolfzell eine Rolle. Toni Dietl wurde mehrfacher Deutscher Meister und machte seinen Verein zu einem der größten Karatevereine in ganz Deutschland.

Grundsätzlich kann der Sport von Menschen jeden Alters ausgeübt werden. Die jüngsten Teilnehmer in den Kursen sind sechs Jahre und wie alt man mit Karate werden kann, zeigen Karlheinz Bienek und Eduard Weigel sehr eindrücklich. So wie es aussieht, haben sie auch nicht vor, in der nächsten Zeit damit aufzuhören. „Bis der Tod uns scheidet“, witzelt Karlheinz Bienek dazu passend. Mal sehen wie sich ihre sportliche Laufbahn noch entwickelt. Vielleicht werden sie ja noch zu Großmeistern gekürt.