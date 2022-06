Die 18 Jahre alte Fahrerin eines Minivans habe von der B34 nach links in die Auffahrt zur B33 in Richtung Kreuz Hegau abbiegen wollen. Sie sei dabei mit ihrem Fahrzeug frontal auf den Seat-Van einer 29-Jährigen geprallt, die in Richtung Espasingen gefahren sei und Vorfahrt gehabt habe.

Die Unfallverursacherin und auch die 29-Jährige sowie ihre drei Insassen seien zum Teil schwer verletzt vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Aufgrund des Unfalls sei die B34 zeitweise nur einspurig befahrbar gewesen. An den beiden Autos entstanden nach Schätzung der Polizei Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden.