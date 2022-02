Radolfzell vor 1 Stunde Zusammenstoß nach Missachten der Vorfahrt Weil eine 66-jährige Fahrerin einem anderen Fahrer die Vorfahrt nahm, kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung „Zur Kindswiese“. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto am 11.09.2014 in Frankfurt (Oder), Brandenburg. (Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul / dpa