Wie die Polizei mitteilt, sei ein 62-Jähriger Radfahrer kurz vor 19 Uhr auf dem Radweg in Richtung Radolfzell gefahren. Er habe wegen eines Arbeitsmaschinen-Gespannes vom links an der L 226 verlaufenden Radweg auf den rechten Fahrstreifen der L 226 gewechselt und später wieder zurück – vermutlich ohne dies anzuzeigen, so die Polizei. Im gleichen Moment sei ein Motorradfahrer dabei gewesen, den Radfahrer zu überholen. Es sei zu einer heftigen Kollision gekommen.

Der Radfahrer musste laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden und der schwer verletzte Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in das Singener Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen betrage rund 10.000 Euro.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen worden. Während der Unfallaufnahme sei die L 226 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt gewesen. Neben dem Rettungshubschrauber waren zwei Notärzte und zwei Rettungswagen im Einsatz, so die Polizei. Ein Abschleppdienst habe sich im Anschluss um den Abtransport des Motorrades gekümmert.