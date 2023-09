Auf der Kreisstraße zwischen Weiler und Bankholen ist am Dienstag, 12. September, ein Unfall passiert, bei dem ein junger Rennradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, habe ein an einen Traktor angehängter Anhänger wegen Erntearbeiten am Fahrbahnrand gestanden.

Diesen habe der 16-jährige Radler, als er auf der Kreisstraße 6160 in Richtung Bankholzen gefahren sei, übersehen und sei gegen den Anhänger geprallt. Der junge Rennradfahrer habe dabei schwere Verletzungen erlitten, die laut Polizei in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.