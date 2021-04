Seine große Erscheinung, in den siebziger Jahren meist noch im weißen Arbeitskittel der Naturwissenschaftler, seine durchdringende Stimme sind vielen Schülergenerationen des Friedrich-Hecker-Gymnasiums in Erinnerung geblieben. Nun ist, wie in dieser Woche bekannt wurde, Werner Doll in der Karwoche im Alter von 82 Jahren gestorben.

1966 kam Doll nach Radolfzell

Nach seinem Studium in Freiburg kam Doll bereits im Jahr 1966 an das Radolfzeller Gymnasium und unterrichtete die Fächer Mathematik und Physik. 1977 ist er zum stellvertretenden Direktor und Vertreter von Wolfgang Bingeser ernannt worden. Auf diesem Posten blieb Werner Doll bis zu seiner Pensionierung im Januar 2002 und galt dort als Meister der Stundenplangestaltung. Nacht dem Tod von Direktor Horst Hermann übernahm Doll im Frühjahr 2000 vorübergehend die gesamte Schulleitung für ein Jahr.

Radolfzell Schöne neue Unterrichtswelt in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Von Zeitzeugen aus dem Kollegium wird Werner Doll als sehr gewissenhaft und „absolut korrekt“ beschrieben. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand nach 36 Jahren als Lehrer in Radolfzell wurde Doll „als tragende Säule“ und „Anlaufstelle für jedermann“ im Friedrich-Hecker-Gymnasium geschildert. Neben seiner sprichwörtlichen Rücksichtnahme für die Belange des Kollegiums kam auch sein Verständnis für die Interessen der Schüler zur Sprache.