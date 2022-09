von Gerald Jarausch

Am Mittwochabend mussten all jene, die noch Treibstoff mit einem staatliche geförderten Tankrabatt ergattern wollten, mitunter Schlange stehen. Wie im Bild an der Esso-Tankstelle am Radolfzeller BEZ-Kreisel nutzen viele Autofahrer am letzten Augusttag noch einmal die Möglichkeit, rabattiert Diesel, Benzin oder Super zu tanken.

Die Preise an den Zapfsäulen hatten sich jedoch schon in den vergangenen Tagen schleichend an den zu erwartenden Preis angepasst. So kostete ein Liter Diesel im Verlauf des Mittwochs rund 2,18 Euro und Super um die 1,86 Euro. Am frühen Donnerstagmittag waren die Preise auf über 2,20 Euro beim Diesel und etwa 1,95 Euro bei Super angestiegen.

Wie sich die Preise an den Tankstellen in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Eines jedoch kann als sicher gelten – günstiger als in den vergangenen drei Monaten wird es wohl nicht mehr werden.