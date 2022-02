von Gerald Jarausch

Die Klimakrise sowie die Ressourcen- und Energieknappheit beschäftigt derzeit viele Menschen und auch die Politik. Deswegen hat die SPD einen Zukunftsdialog ins Leben gerufen. Mit der Veranstaltungsreihe will man gemeinsam die Handlungsoptionen vor Ort ausloten. Ziel soll es letztlich sein, einen Prozess in Gang zu setzen, der die Gestaltung der Zukunft angeht.

In der ersten Veranstaltung der Reihe, die jetzt im Milchwerk Radolfzell stattgefunden hat, beschäftigten sich die Beteiligten mit der Energiewende vor Ort. In einem Impulsvortrag stellte Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell, nicht nur die bereits in die Wege geleiteten Maßnahmen für die Energiewende seines Unternehmens vor. Er skizzierte auch die enormen Herausforderungen für seine Branche.

Solaroffensive Der Gemeinderat hat sich generell für die Nutzung städtischer Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen ausgesprochen. Aktuell sind 16 Projekte in Planung. Sie sind Teil der kommunalen Solaroffensive. Das neueste Projekt soll die Installation von PV-Anlagen auf dem Dach der Sonnenrain-Sporthalle sein. Sie sollen rund die Hälfte des Stromverbrauchs in der Schule und der Sporthalle abdecken.

Denn die Energieversorgung wird in Zukunft eine noch größere Rolle einnehmen. So zeigte Reinhardt auf, dass in zehn Jahren mit einem rund 30 Prozent höheren Energiebedarf zu rechnen ist. Gleichzeitig soll aber der Anteil an erneuerbaren Energien deutlich steigen. Um das zu erreichen, müssen sich seiner Meinung nach die Rahmenbedingungen verbessern.

Langwierige Genehmigungsverfahren nehmen Tempo raus

Dazu zählt er insbesondere eine Verkürzung der Genehmigungsverfahren. Das gesteckte Ziel der Ampel-Koalition, im Jahr 2030 die Menge der erneuerbaren Energien zu verdoppeln, nannte Reinhardt deshalb „eine Herausforderung“. Gleichzeitig forderte er eine größere Unabhängigkeit Deutschlands vom Ausland bei der Energieproduktion. Diese erfordere letztlich auch eine höhere Akzeptanz der Bürger für das Thema.

Diese Ansicht teilten praktisch alle Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Oberbürgermeister Simon Gröger betonte, dass „die Bürger mitgenommen werden müssen“. Während die Stadt bisher die Bestückung der eigenen Dachflächen mit einer Solaranlage immer selbst finanziert hat, könnte sich der OB künftig auch eine finanzielle Beteiligung der Bürger vorstellen. „Ich bin als neuer OB dafür offen“, ließ er wissen.

Naturschutz als weiterer Bremser

Um das generelle Tempo bei der Bereitstellung erneuerbarer Energien zu erhöhen, wünschen sich Energieversorger aber auch ein Entgegenkommen des Naturschutzes. Die Verbände empfinden sie vielfach als Hemmschuh bei den Genehmigungen, wie Andreas Reinhardt als auch Engens Bürgermeister Marian Schreier anführten.

Dem trat Thomas Körner, Geschäftsführer des NABU Donau-Bodensee entgegen: „Die Artenvielfalt muss mit der Energiewende einhergehen.“ Körner betonte, dass man „im gleichen Boot“ mit all jenen sitze, die die erneuerbaren Energien ausbauen wollen.

Radolfzell startet Offensive

An der Rekrutierung von möglichen Freiflächen arbeitet man bei der Stadt Radolfzell schon: „Wir werden in diesem Jahr eine Flächeneinschätzung mit einer entsprechenden Potentialanalyse anfertigen“, sagte Thomas Nöken, Leiter der Fachabteilung Stadtplanung und Baurecht.

Dass das dingend erforderlich ist, verdeutlichen die Zahlen: Bisher werden in Radolfzell rund 15 Megawatt Solarstrom gewonnen. Bis zum Jahr 2030 sollen es 75 Megawatt sein. Da kommt man nicht umhin, Freiflächen zu nutzen.

Ängste sind unbegründet

Das könnte aus Sicht von Bene Müller, Geschäftsführer der Firma Solarcomplex nur eine vorübergehende Entwicklung sein: „Bis wir möglichst viele Dächer in Radolfzell bestückt haben, dürfen wir die Freiflächen nicht verhindern.

Nach Ablauf der Betriebszeit kann man die Anlagen wieder zurückbauen.“ Damit wäre auch eine der großen Sorgen der Landwirte und Bodeneigentümer beseitigt, die ihre landwirtschaftlichen Flächen ungern dauerhaft überbauen lassen wollen.