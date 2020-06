von Sk

Die Aufnahme eines Unfalls am Dienstag gegen 22.45 Uhr in der Karl-Wolf-Straße ist eskaliert. Laut Polizeiangaben hatte eine 21-jährige Fahrerin eines DRK-Fahrzeuges beim Rangieren einen Bootscontainer in der Nähe des Konzertsegels leicht gestreift. Bei der Unfallaufnahme näherte sich ein 21-jähriger unbeteiligter Mann, beleidigte die Polizisten und spuckte mehrfach vor ihnen auf den Boden. Daraufhin sprachen diese einen Platzverweis aus.

Radolfzell Liebesfalle im Internet: Eine 48 Jahre alte Frau aus Radolfzell wird Opfer einer Masche und überweist einem Betrüger 135 000 Euro Das könnte Sie auch interessieren

Der weiterhin aggressive 21-Jährige wurde schließlich in Richtung Bahnhofsunterführung von der Unfallstelle weg begleitet. Hier drehte er sich plötzlich um und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Die Polizisten legten ihm Handschellen an. Da er einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus durchgeführt. Der verletzte Beamte musste ebenfalls im Krankenhaus untersucht werden.