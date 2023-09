Das ehemalige Hotel Viktoria, das Hotel Schiff, das ehemalige Urkundenamt: Zahlreiche Radolfzeller Bauprojekte gingen in den vergangenen Jahren durch den Gestaltungsbeirat – teils mehrmals. Viele Projekte zogen sich in die Länge Und genau das könnte jetzt der Anlass für Änderungen an dem Gremium sein, das unter Gemeinderäten so umstritten ist.

Mehr Kontinuität und Qualität

Denn in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik sollte es eigentlich nur um eine Satzungsänderung des Gestaltungsbeirats gehen. So sollen auf Wunsch der Stadtverwaltung die beteiligten Architekten künftig fünf statt nur vier Jahre Mitglied bleiben und an damit an durchschnittlich mehr Sitzungen teilnehmen können.

Der Vorteil ist laut Angelique Augenstein eindeutig: „Dadurch hätten mir mehr Kontinuität und damit mehr Qualität bei unseren Projekten. Neue Architekten kennen die Stadt oft noch nicht und müssten sich sonst immer erst in die Projekte neu einarbeiten“, sagte sie.

Ist der Gestaltungsbeirat zu ineffizient?

Doch auch wenn die Ausschussmitglieder die Änderung bei nur einer Enthaltung für die Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag, 26. September, empfahlen, sorgte sie für einige Diskussion um die Zukunft des Gremiums. So beantragte Dietmar Baumgartner (FW) zunächst eine Vertagung des Thema bis nach der Sondersitzung zur Haushaltskonsolidierung. Denn der Gestaltungsbeirat arbeite nicht effektiv, Projekten würden dadurch verzögert, was die Stadt Geld koste und potenzielle Investoren verschrecke. Auch Richard Atkinson (FDP) stellte dessen Sinnhaftigkeit in Frage.

Norbert Lumbe (SPD) lobte hingegen die „guten Ideen“ des Beirats. „Wenn wir darauf verzichten, laufen wir Gefahr, mehr Geld für Bauprojekte auszugeben“, warnte er. Auch Siegfried Lehman (FGL) und Christof Stadler (CDU) hoben die „wertvolle Arbeit“ des Gestaltungsbeirats hervor. „Dadurch haben wir mehr Qualität in der Planung“, so Lehmann. Der Beratungsbedarf durch externe Architekten sei bei den Bauprojekten da.

Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität

Auch Lorenz Thum (CDU) sagte, er finde es gut, dass externe Meinungen und Ideen durch den Gestaltungsbeirat einfließen könnten. Allerdings müsse dieser effektiver arbeiten, sodass Projekte dort nicht mehrere Runden drehen.

Angelique Augenstein stimmte dem grundsätzlich zu. So solle der Gestaltungsbeirat trotz der Satzungsänderung, die vom Gemeinderat noch beschlossen werden muss, bei der Haushaltskonsolidierung auf den Tisch kommen. Zwar sei der Beirat wichtig für die städtebauliche Qualität, allerdings müsse man überlegen, ihn künftig anders und effizienter aufzuziehen, weil Projekte aktuell zu lange dauern. „Wir müssen einen Kompromiss zwischen Beschleunigung und Qualität finden“, sagte sie.