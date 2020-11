Die Organisatoren der diesjährigen Sonderveranstaltung „Radolfzeller Adventsgassen 2020“ sagen das alternative Konzept ab. Dies teilten die Aktionsgemeinschaft Radolfzell und Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH mit. Sie nennen bestehende Kontaktsperren, geschlossene Gastronomie und keine Aussicht auf baldige Entspannung als Gründe für die Absage. Das Schneeflocken-Gewinnspiel soll allerdings durchgeführt werden.

Sämtliche Veranstaltungen der Vorweihnachtszeit sind abgesagt

Beliebte Veranstaltungen wie der Schokoladenmarkt, der Christkindlemarkt und das Adventsdorf könnten in diesem Jahr nicht stattfinden, heißt es in der Mitteilung. Gerade der Christkindlemarkt zog als echter Advents-Höhepunkt Einheimische und Besucher gleichermaßen in die historische Innenstadt von Radolfzell.

In diesem Jahr hätte die Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft Radolfzell zum 45. Mal stattgefunden. Mit den „Radolfzeller Adventsgassen 2020“ hatten die Aktionsgemeinschaft Radolfzell und die Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell GmbH ein zeitgemäßes Marktkonzept unter Berücksichtigung der erforderlichen Corona-Auflagen geplant.

Die Pläne können so leider nicht durchgeführt werden

Vom Seetorplatz bis zum seemaxx Outlet Center sollten an rund 28 Christkindlemarkt-Hütten regionales und überregionales Kunsthandwerk und Einzelhandel angeboten werden. Für das leibliche Wohl hätten in diesem Jahr die Cafés, Bars und Restaurants vor Ort gesorgt.

Ziel des gemeinsamen Projekts sei es gewesen, die Belebung der Innenstadt und die Stärkung der lokalen Gastronomie. Nun müssten die Organisatoren auch das alternative Konzept absagen.

„Die aktuellen Kontaktbeschränkungen und die geschlossene Gastronomie haben uns dazu bewogen, auch das alternative Konzept abzusagen.“ sagt Nina Hanstein, Geschäftsführerin der Tourismus- und Stadtmarketing Radolfzell aus einer gemeinsamen Besprechung des Arbeitskreises. Zudem sei mit einer Entspannung der Situation bzw. Lockerung der Beschränkungen im Dezember nicht zu rechnen.

„Die Absage fiel uns nach der intensiven Planung und Vorbereitung sehr schwer. Zudem verzeichnet der Radolfzeller Einzelhandel seit Anfang November sinkende Umsätze, weshalb wir gerne mehr für die Belebung der Innenstadt getan hätten.“ ergänzt Andreas Joos, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Radolfzell.

Schneeflocken-Gewinnspiel und stimmungsvolle Beleuchtung

Mit dem „Schneeflocken-Gewinnspiel“ möchte die Aktionsgemeinschaft trotzdem eine beliebte Aktion in der Adventszeit in Radolfzell durchführen. Jedes der rund 300 Tütchen, gefüllt mit „Schneeflocken“ aus handgemachten Meringen und Losen, gewinnt. Der Verkauf beginnt am Samstag, 5. Dezember von 11 bis 14 Uhr (solange das wöchentliche Kontingent reicht) am Stand der Aktionsgemeinschaft in der Seestraße 41. Weitere Termine sind am 12. und 19. Dezember, jeweils von 11 bis 14 Uhr.

Zudem solle in diesem Jahr auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Radolfzeller Gassen und der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz für stimmungsvolle Atmosphäre in der Radolfzeller Altstadt sorgen.

Virtueller Weihnachtsmarkt auf www.radolfzell-tourismus.de

Um Einheimischen und Gästen trotzdem die Möglichkeit zu bieten, regionales Kunsthandwerk zu erwerben, werde auf der Website www.radolfzell-tourismus.de ein virtueller Weihnachtsmarkt eingerichtet. Dort fänden Interessierte ab Ende November Kunsthandwerker und deren Angebote, heißt es in der Presseinformation. Aber auch kulinarische Köstlichkeiten sind erhältlich. Die Liefer- und Abholdienste der lokalen Gastronomie sind dort ebenfalls einsehbar.