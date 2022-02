Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen 9. Februar und 18. Februar in ein leerstehendes Wohnhaus in der Fritz-von-Engelberg-Straße im Radolfzeller Ortsteil Böhringen eingebrochen.

Der Täter habe ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Stein eingeworfen und sei so in das Gebäude gelangt, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte habe diverse Schränke durchsucht. Ob der Täter etwas entwendet habe, sei bislang nicht bekannt.

Öhningen-Schienen Unbekannter durchwühlt offen stehende Autos und klaut Wertsachen Das könnte Sie auch interessieren

Am Fenster sei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 zu melden.