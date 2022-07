Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe am 16. Juli gegen 14 Uhr ein Mann mit einem Fahrrad im Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Mercedes der E-Klasse gestreift. Er sei jedoch weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 7500 Euro zu kümmern.

Bei dem flüchtigen Radfahrer soll es sich um einen etwa 60-jährigen Mann gehandelt haben, der mit einem Strohhut mit schwarzem Band und einer kurzen, beigen Hose bekleidet gewesen sei, so die Polizei. Wer Angaben zur Identität des Radlers machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732/95066-0 zu melden.